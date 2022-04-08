Bahar Alerjisine Ne İyi Gelir? Bahar Alerjisi Nasıl Geçer?

Bahar Alerjisi Neden Olur?



Bahar Alerjisi Nasıl Geçer?



Bahar alerjisi birçok kişinin rahatsızlık yaşadığı durumlar arasında bulunuyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Polen sebebiyle solunum yolları tıkanıklıklarına yol açan bu rahatsızlık aynı zaman da birçok farklı problemi de ortaya çıkarabilir. Burun tıkanıklığı, sürekli hapşırma ve göz kızarıklığı gibi durumlar bahar alerjisinin bazı belirtileri arasında bulunuyor. Bu nedenle hayat kalitesi oldukça düşerek uyku problemi gibi birçok benzer rahatsızlığı ortaya çıkarıyor.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Bahar alerjisi birçok farklı kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alı. Bahar alerjisi polenlere karşı hassasiyeti bulunan kişilerde ortaya çıkar. Vücudun polene karşı tepki vermesiyle polen alerjisi oluşur. Bu nedenle birçok kişi bahar alerjisine iyi gelen çözümleri yakından takip etmektedir.Bahar alerjisi hakkında en sık aratılan sorulardan birisorusudur. Bu nedenle birçok kişi arama motorlarına yönelerek konu hakkında çözüm aramaya başladı. Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Emine Dibek Mısırlıoğlu tarafından yapılan açıklamada “Bahar aylarında, özellikle polen alerjilerini görüyoruz. Burunda akıntı, kaşıntı, tıkanıklık, hapşırık gibi şikayetler oluşuyor. Göz alerjisi eşlik ediyorsa gözde kızarıklık, kaşıntı ve akıntı, astım bulguları da varsa öksürük ve nefes darlığı şikayetleri ortaya çıkıyor. Alerjik nezle, dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok yaygın. Her 3-4 kişiden birinde alerjik nezle var. Çocuklarda astım bulguları varsa polen alerjisi ve alerjik nezle astım ataklarının gelişmesine neden olabiliyor. Ayrıca sinüzit, kulakla ilgili işitme problemleri ortaya çıkabiliyor. Şikayetleri olduğu dönemde hastalarımıza ilaç tedavileri öneriyoruz. Bu ilaçların hekimlerin önerdiği şekilde, düzenli bir şekilde kullanımına dikkat edilmesi gerekiyor. Ayrıca ilaç tedavisiyle düzelme sağlayamadığımız hastalarımızda alerjenlerle yaptığımız aşı tedavilerini kullanabiliyoruz. 5 yaşın üzerindeki çocuklarda aşı tedavileri uygulanabiliyor. Kısa süreli tedaviler değil aşı tedavileri, 3-5 yıl arasında sürüyor. Cilt veya dil altına uygulanabilen aşı formları var. Mutlaka alerji immünoloji uzmanlarının planlaması ve denetiminde yapılması gerekiyor. Aşı tedavileri, uygun hastalara yapıldığında etkinlikleri uzun dönem devam ediyor.” ifadelerini kullandı. Ayrıca bahar alerjisinin omicron varyantı ile karıştırıldığını belirterek 'Omicron varyantında özellikle burun akıntısı, tıkanıklık gibi şikayetleri daha fazla görüyoruz. Bu nedenle hastalığın başlangıç döneminde Kovid-19 ve alerjik nezle belirtilerine yönelik karışıklıklar, bulguların benzeşmesi olabiliyor.' açıklamasında bulundu.vesorularına cevapları sizler için derledik. Birçok farklı konuda güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.