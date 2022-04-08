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Apple Airtag 'suç aleti' olmaya başladı: Onlarca kadın şikayetçi oldu

Apple'ın geçtiğimiz sene piyasaya sürdüğü, kullanıcıların kayıp eşyalarını takip etmelerini sağlayan madeni para büyüklüğündeki AirTag amacı dışında kullanılmaya başlandı. ABD'nin farklı eyaletlerinde yaşayan yaklaşık 50 kadın, Airtag ile takip edildikleri şikayetiyle polise başvurdu.

Ekleme: 8.04.2022 - 16:10 Güncelleme: 8.04.2022 - 16:18 / Editör: Ozge Selin
Apple Airtag 'suç aleti' olmaya başladı: Onlarca kadın şikayetçi oldu
Teknoloji devi Apple, bundan bir yıl önce içinde hoparlör, bluetooth anteni ve pil bulunan; kullanıcıların kayıp eşyalarını takip etmelerini sağlayan madeni para büyüklüğündeki AirTag cihazını tanıttı.

Çanta, anahtar, cüzdan ve hatta arabaya yerleştirilerek, herhangi bir kayıp ve çalıntı durumunda eşyanızı veya aracınızı takip etmeniz için tasarlanan Airtag suç aleti olmaya başladı.

Engadget.com'un haberine göre, ortaya çıkan polis kayıtlarına göre bu teknoloji kadınları takip ve taciz etmek için bir araç olarak kullanılmaya başlandı.

ARABAYA GİZLİCE YERLEŞTİRİYORLAR
AirTag'lerden bahseden toplam 150 polis raporundaki 50 vakada kadınlar, bulundukları yerin kendilerine ait olmayan bir AirTag tarafından takip edildiğine dair bildirimler almaya başladıkları için polisi aradı.

Kadınlardan 25'i, hayatlarındaki bir adamın (eski ortakları, kocaları, patronları) onları takip etmek için arabalarına AirTag yerleştirdiğinden şiddetle şüphelendiklerini bildirdiler.

VAKALARIN ÇOĞU ESKİ SEVGİLİLER İLE İLGİLİ

Vakaların büyük çoğunluğu eski sevgilileri işaret ediyor.

Örneğin bir kadın, eski sevgilisinin, otomobilinin lastiklerini kestiğini ve onu izlemek için arabaya bir AirTag yerleştirdiğini bildirmek için aradı.

Başka bir polis raporundaki kadın ise arabasına birçok kez AirTag yerleştirildiğini ve bunu yapan kişinin, sabıka kaydı olan eski sevgilisi olduğunu bildiğini söyledi.

'ARABADA BİP SESİ DUYDUM'

Diğer polis raporundaki kadın, evinden her ayrıldığında aracının içinde bir bip sesi duymaya başladığını bildirdi.

Daha sonra otomobilinde bir AirTag bulan kadın, onu aldatıp aldatmadığını anlamak için eski sevgilisinin bunu yaptığını kendisine itiraf ettiğini belirtti.

ESKİ KIZ ARKADAŞI VAKASI DA VAR

Çok sayıda ihbarın kadınlardan geldiği, ancak incelenen 150 vakadan sadece birinde, eski bir kız arkadaşının kendisini AirTag ile takip ettiğinden şüphelenen bir erkek vardı.

APPLE SORUNUN FARKINDA

iPhone'lar yakındaki istenmeyen AirTag'leri zaten otomatik olarak algılasa da, Apple şubat ayında yaptığı açıklamada, bu önemli sorunu azaltmak için şirketin daha fazlasını yapacağını belirtti.

HASSAS İZLEME ÖZELLİĞİ

Apple bu yılın sonlarında, insanların bilinmeyen takip cihazlarını daha kolay bulmalarına yardımcı olmak için iPhone 11, 12 ve 13 için bir AirTag hassas izleme özelliği sunacak.

BİLGİLENDİRME YAPACAK

Ayrıca birisi onları takip etmek için bir AirTag kullandığında, iPhone o kullanıcıları daha net bilgilendirecek.

GOOGLE GELİŞTİRME YAPIYOR

Aralık ayında Apple, Android kullanıcılarını AirTag takipçilerinden korumak için kullanabilecekleri Tracker Detect uygulamasını yayınlamıştı.

Google'ın da bu can sıkıcı konu üzerinde durduğu ve çeşitli çözümler üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

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