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8 Nisan koronavirüs verileri açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 8 Nisan'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...

8 Nisan koronavirüs verileri açıklandı!
Ekleme: 8.04.2022 - 20:14 Güncelleme: 8.04.2022 - 20:17 / Editör: Ozge Selin
8 Nisan koronavirüs verileri açıklandı!
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu 'covid19.saglik.gov.tr' sitesinden paylaştı.

İŞTE GÜNÜN KOVİD-19 VERİLERİ

8 Nisan koronavirüs verileri açıklandı!

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 197 bin 554 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 120 kişinin testi pozitif çıktı, 31 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 11 bin 217 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,38, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,11 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 197 bin 855 doza yükseldi.


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8 Nisan koronavirüs verileri açıklandı!
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