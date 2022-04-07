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Türkiye ona ağlamıştı! Bakan Koca'dan Nisa bebeğin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

İstanbul'da Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın sütannelik yaptığı 3 aylık Nisa bebeğin beyin ölümünün gerçekleştiği iddia edilmişti. Bulunduktan sonra ambulans ile Çocuk Yuvası'na getirilen Nisa bebek bakıma alınmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Nisa bebeğin sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama geldi. Nisa bebeğin genel durumunun ciddi olduğunu belirten Bakan Koca, Nisa bebeğin beyin ölümünün gerçekleştiği yönündeki iddialara da yanıt verdi.

Ekleme: 7.04.2022 - 22:11 Güncelleme: 7.04.2022 - 22:26 / Editör: Ozge Selin
Türkiye ona ağlamıştı! Bakan Koca'dan Nisa bebeğin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Pendik'te boş bir arazide bulunan ve emziren acil tıp teknisyeni tarafından Nisa Mihriban adı verilen bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, annesi tarafından terk edilen Nisa bebeğin sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

"BEYİN ÖLÜMÜ TESPİT EDİLMEDİ"

"Bebeğin beyin ölümü tespit edilmemiştir" diyen Bakan Koca, "Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:

"Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip edilen Nisa bebeğin beyin fonksiyonları, beyin ölümü açısından araştırıldığında beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir. Nisa Bebeğimize Allah’tan şifa diliyoruz."
Türkiye ona ağlamıştı! Bakan Koca'dan Nisa bebeğin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
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