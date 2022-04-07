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Lotus Cheesecake Nasıl Yapılır? Evde Kolay Lotus Cheesecake Tarifi

Lotus Cheesecake tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Lotus Cheesecake nasıl yapılır sorusu yer aldı. Peki, Lotus Cheesecake nasıl yapılır? Lotus Cheesecake tarifi nedir? Lotus Cheesecake kaç kalori? İşte merak edilenler...

Ekleme: 7.04.2022 - 14:47 Güncelleme: 7.04.2022 - 14:51 / Editör: Ozge Selin
Lotus Cheesecake Nasıl Yapılır? Evde Kolay Lotus Cheesecake Tarifi
Lotus Cheesecake tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte çeşitli tatlı tarifi arayışına girenler konu hakkında araştırmalara başladı. Oldukça tercih edilen ve beğenilen lezzetler arasında yer alan Lotus Cheesecake hakkında detaylar merak ediliyor. Sık sık aratılan Lotus Cheesecake nasıl yapılır ve Lotus Cheesecake tarifi nedir sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Lotus Cheesecake İçin Gerekli Malzemeler Neler?


Lotus Cheesecake tarifi için gerekli malzemeler oldukça merak ediliyor. İftar sofrası tatlı keyfi yapmak isteyenler farklı tarif arayışlarına başladı. En sık aratılanlar arasında Lotus Cheesecake için gerekli malzemeler nelerdir soruları yer alıyor. Bu noktada dikkat etmeniz gerekenlerden biri de alacağınız malzemelerin kalitesidir. Taze ürünler tercih ederek çok daha lezzetli bir tatlı tarifi ortaya çıkarabilirsiniz Lotus Cheesecake tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde sıralanabilir;

Alt tabanı için:
• 200 gram lotus bisküvi
• 70 gram tereyağ
Üst kreması için
• 500 gram quark

• 200 gram frischkäse (labne)
• 1 kutu schlagsahne (krema)
• 1 su bardağı şeker
• 3 adet yumurta
• 2 yemek kaşığı un
• 2 yemek kaşığı nişasta
• 1 pk vanilya
• 1 limon kabuğu rendesi

Üzeri için:
• 200 gram lotus kreması


Lotus Cheesecake Nasıl Yapılır? Evde Kolay Lotus Cheesecake Tarifi

Lotus Cheesecake Tarifi Nasıl Yapılır?


Lotus Cheesecake tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Farklı tatlı tarifleri arayanlar konu hakkında araştırmalara başladı. Öncelikle bisküvileri robottan geçirin. Ardından eritilmiş tereyağı ile bisküviler karıştırılır. Orta boyuttaki bir kek kalıbının içine yağlı kağıt geçirin. Ardından bisküviyi kek kalıbın tabanına yerleştirin. Bardak ile tabanı iyice düzleyin. Ardından buzdolabına kaldırın ve kremasını hazırlamaya geçin. Bir karıştırma kabının içine yumurta dışındaki tüm malzemeleri alın. Ardından çırpma teli ile çırpın. Yumurtaları tek tek ekleyin ve karıştırın. Limon kabuğunu rendesi de ekledikten sonra bisküvi tabanının üzerine dökün. 160 derecelik önceden ısıtılmış fırında 45-50 dakika boyunca pişirin. Fırının içine suya dayanıklı bir kapta su koyun. Krema bu şekilde çatlamayacaktır. Kalıbınızı salladığınızda ortası sallanmıyorsa pişmiş demektir. Lotus kremasını bir kaseye alarak mikrodalgaya koyun ve ısınmasını bekleyin. Ardından kremanın üzerine yayın. Bir gece boyunca buzdolabında beklettikten sonra afiyetle Lotus Cheesecake tarifinizi tüketebilirsiniz.


Lotus Cheesecake Nasıl Yapılır? Evde Kolay Lotus Cheesecake Tarifi

Lotus Cheesecake Kaç Kalori?


Lotus Cheesecake kalori değeri de oldukça merak ediliyor. Kilo kontrolü sağlamak isteyenler konuyla ilgili detayları merak ediyor. Lotus Cheesecake kaç kalori sorusu en sık aratılanlar arasında yer aldı. 1 dilim Lotus Cheesecake yaklaşık 490 kaloridir. Bu nedenle porsiyon kontrolü sağlamanız tavsiye edilir. Özellikle diyabet hastası olanların alanında uzman bir doktora danışarak tüketmesi tavsiye edilir.

Lotus Cheesecake tarifi nedir ve Lotus Cheesecake nasıl yapılır sorularına cevapları sizler için derledik. Birçok farklı konu hakkında en güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.
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