  • USD: 14,73 - 14,76
  • EURO: 16,05 - 16,08
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İsrail'de silahlı saldırı: İki kişi öldü çok sayıda yaralı var

İsrail Ordu Radyosundan yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki Dizengoff Caddesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre en az 2 kişi öldü.

Ekleme: 7.04.2022 - 22:36 Güncelleme: 7.04.2022 - 22:44 / Editör: Ozge Selin
İsrail'de silahlı saldırı: İki kişi öldü çok sayıda yaralı var
İsrail acil servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki Dizengoff Caddesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda,iki kişinin öldüğü ve 4 kişinin de yaralandı belirtildi.

Bölgeye polis ekiplerinin yanı sıra Kızıl Davut Yıldızı ekipleri ve ambulanslar sevk edildi. yaralılar hastaneye kaldırıldı. İsrail polisinin yaptığı açıklamada da 'terör saldırısı olduğundan şüphelenilen olayla ilgili, saldırganın bulunması için bölgede arama çalışmalarının başlatıldığı' aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, vatandaşlara bölgeden uzak durmaları uyarısı yapıldı.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in farklı kentlerinde 22-29 Mart tarihlerinde yaşanan 3 ayrı saldırıda, toplam 11 İsrailli hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneyindeki Birusseba kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 İsrailli ölmüştü. Saldırganın DEAŞ sempatizanı olduğu ve daha önce 'güvenlikle ilişkili' suçlardan hapis yattığı belirtilmişti.

Hadera şehrinde de 27 Mart akşamı iki saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis ölmüş, 3 polis yaralanmıştı. İsrail polislerini hedef alan saldırıyı, terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentinde 29 Mart akşamı düzenlenen silahlı saldırıda ise biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti.

.
Türkiye ona ağlamıştı! Bakan Koca'dan Nisa bebeğin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Petrolde yeni kriz: Rusya üretimi azaltıyor
Bakan Kurum'dan, sokak atık toplayıcılarına 'mesleki statü' ve 'itibar' sözü
Başkan Erdoğan'dan eğitimcilerle düzenlenen iftar programında son dakika açıklamaları
Ukrayna'dan flaş Bucha açıklaması! Tansiyon yükseliyor: Buzdağının görünen kısmı
Rusya Ukrayna savaşında son dakika | Lavrov 'Ukrayna provokasyon yapıyor' diyerek duyurdu
7 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı!
CHP bir kez daha Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor: Seçim kanununa itiraz edeceğiz
Borsadan kapanış rekoru!
Rusya, İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkarıldı
Donbas'ta savaş kapıda! Ukrayna'dan NATO ve AB'ye çağrı
İsmail Koncuk 'Bu yönetim anlayışıyla ileri gitmek mümkün değil' dedi ve Zafer Partisi'nden istifa etti
Üniversite öğrencileri İBB önünde ulaşım zammını protesto etti!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Financial Times'a konuştu: Buça'daki görüntüler müzakereleri zorlaştırıyor
Bakan Çavuşoğlu NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı Sonrası açıklamalarda bulunuyor
Alpay Özalan, görevden alınan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'na acımadı! 'HDP ile ittifaktan rencide olmuyor'
CHP'li Başkandan tepki çeken yerli otomobil sözleri: TOGG milli bir proje değil, ben sahiplenmem...
Rusya'dan Türkiye kararı
Çipras’tan kritik Türkiye ve Başkan Erdoğan açıklaması!
CHP'li İBB ekipleri gündüz vakti onlarca ağaç söktü! Vatandaşlardan tepki: Hesap versinler
Genç turizmci Gülşah Gizem Angı hayatını kaybetti! Annesi yıkıldı...

Genç turizmci Gülşah Gizem Angı hayatını kaybetti! Annesi yıkıldı...

Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat! E-Devlet üzerinden mutlaka kontrol edin…

Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat! E-Devlet üzerinden mutlaka kontrol edin…

Galatasaray'da seçim iptal mi oluyor? Rezan Epözdemir açıkladı

Galatasaray'da seçim iptal mi oluyor? Rezan Epözdemir açıkladı

Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ertelendi!

Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ertelendi!

İsrail'de silahlı saldırı: İki kişi öldü çok sayıda yaralı var

İsrail'de silahlı saldırı: İki kişi öldü çok sayıda yaralı var

Edirne'deki çevre katliamında şok gerçek ortaya çıktı! Dehşete düşüren görüntüler...

Edirne'deki çevre katliamında şok gerçek ortaya çıktı! Dehşete düşüren görüntüler...