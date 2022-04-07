Enflasyonla mücadelede çok kritik adım! Yol haritası çizildi! Önemli toplantıda 8 karar

Fiyat İstikrarı Komitesi 4. toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Başkanlığında gerçekleştirildi. Alınan kararlara göre enflasyonla mücadele bütün kurumların önceliği olacak, hem vatandaşlara hem de de işletmelere sunulan destekler artırılacak. Tarımsal üretimde arz eksiği ürün bazında belirlenirken, bazı ürünlerde ihracat kısıtlamasına gidilebilecek, kritik ürünlere alım garantisi verilecek, ekilebilir, sulanabilir alanlar büyütülecek.Bütün illerde planlama yapılarak arz açığı ürünlere öncelik verilerek stok, piyasa takibinde etkinlik artırılacak.BAKAN NUREDDİN NEBATİ: SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda yüzde 61'i geçen Mart ayı enflasyon gelişmeleri ışığında fiyat görünümü değerlendirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Gıda arz güvenliğini sağlamak amacıyla yeni politikalar oluşturup fahiş fiyat artışına karşı tüm paydaşlarımızla koordineli hareket ederek enflasyonla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz' dedi.FİYAT İSTİKRARI KOMİTESİ SIKLIKLA TOPLANACAKÖnümüzdeki günlerde sıklıkla toplanacak olan Komite, Tarım, gıda, enerji başta olmak üzere emtia ve su kaynaklarını kapsayacak şekilde arz güvenliği konusunda yeni politikalar oluşturularak mevzuat çalışması yapacak.VATANDAŞA DESTEK VERİLECEKToplantıda, haksız fiyat belirleyenlere yönelik denetimler, cezai müeyyideler, tedbirler de değerlendirildi. Enflasyonla mücadelenin bütün kurumların öncelikli konusu olduğu vurgulanan toplantıda, piyasa gerçekleriyle uyuşmayan haksız fiyat belirleyenlere yönelik cezalar ağırlaştırılacak. Mali disiplinden taviz verilmeden yönlendirilen fiyatlar aracılığıyla vatandaşların alım gücüne destek verilmesi gerektiği kaydedildi. Perakende zincirlerde ürün ve şube bazlı fiyatlar dijital platformlarda açık veri olarak yayınlanacak. Tüketicilerin fiyat bilgilerine erişimi hızlanacak.Arz güvenliğini sağlayarak fiyat istikrarını korumak amacıyla tarım arazilerinin korunması ve etkin kullanımı çalışmalarına devam edilecek. Ekilebilir ve sulanabilir alanların büyütülmesi için yatırımlar artırılarak sürdürülecek. Tohum, gübre, yem, ilaç ve mazot gibi girdi maliyetlerinin yanı sıra finansman yükünü hafifletici, teknoloji odaklı dönüşümü sağlayıcı programlar uygulamaya konulacak. Kalıcı arz eksikliklerini gidermeye yönelik uygun teşvik ve tedbirlerin geliştirilmesi sağlanacak. Sistem, kalıcı arz eksikliklerini gidermeye yönelik teşvik ve tedbirlerin geliştirilmesine katkı sunacak.ÜRÜN BAZINDA TEDBİRE DEVAMHükümet gıda enflasyonu ile mücadele kapsamında ürün bazında tedbirler alarak, ihtiyaca göre vergiler yeniden düzenlenecek, bazı ürünlerde ihracat kısıtlamasına gidilebilecek, kritik ürünlere alım garantisi verilecek. Bütün illerde planlama yapılarak arz açığı ürünlere öncelik verilecek stok ve piyasa takibi etkin şekilde yapılacak.