TÜGVA davasında yeni detaylar ortaya çıktı!

Türkiye Gençlik Vakfı'na (TÜGVA) ait bilgisayarlardaki dosyaları hukuksuz şekilde ele geçiren ve bu dosyalarla sahte belge üreterek servis ettiği tespit edilen Ramazan Aydoğdu'ya ait bilgisayarda olayın yeni detayları ortaya çıktı. Araştırma Raporu’ndan anlaşıldığına göre Aydoğdu vakıf yöneticilerine ait belgeleri hukuksuz yollarla ele geçirmiş yani çalmış daha sonra da bu belgeleri bir taşınabilir diske kopyalamış, bu disk bulunamazken, Ramazan Aydoğdu’nun bilgisayarında bu diske defalarca girildiği ve çalıntı belgelere ulaşıldığı teknik raporla günyüzüne çıkarıldı..