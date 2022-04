TÜGVA davasında yeni detaylar ortaya çıktı!

Türkiye Gençlik Vakfı'ndan (TÜGVA) hukuka aykırı şekilde ele geçirilen verilerin tahrif edilerek sosyal medyada yayınlanmasıyla ilgili soruşturmada tutuklanan Ramazan Aydoğdu hakkında yeni bilgilere ulaşıldı.TÜGVA'DAN BELGE ÇALDI, ARŞİVLEDİ, DEĞİŞTİRDİ, SAHTE BELGE ÜRETTİ VE YAYDIRamazan Aydoğdu'nun; TÜGVA Genel Merkezi'nden bulunan bilgisayardan belgeleri ve fotoğrafları çaldığı, söz konusu verileri arşivlediği, TÜGVA'dan ele geçirdiği verilerde değiştirme yaptığı bilirkişi raporuyla belgelendi.Ramazan Aydoğdu'nun, TÜGVA'da görev aldığı dönemde sahte belgeler hazırladığı ve söz konusu sahte belgeleri FETÖ'cü hesaplara, CHP'de milletvekilliği veya üst düzey görevde bulunan kişilere ve CHP'ye yakın gazetecilere gönderdiği tespit edildi.RAMAZAN AYDOĞDU, TÜGVA GENEL MERKEZİ'NDEN BELGE VE FOTOĞRAF ÇALMIŞİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; Ramazan Aydoğdu'nun TÜGVA Genel Merkezi'nde çalıştığı dönemde vakıf yöneticilerinin bulunduğu bilgisayarlardan belge ve fotoğraf çaldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında; Ramazan Aydoğdu'ya ait HP marka dizüstü bilgisayarın alınan imajı içerisinde inceleme yapıldı.İddianamede; Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)'na ait bilgisayarlarda M.A, E.İ, S.K ve E.E. isimli şahısların kullanımında olan bilgisayarlardan elde edilmiş olduğu değerlendirilen vakıf belgelerine ait kısa yolların yer aldığı, bu kısa yollara bir diskin içerisinde erişim sağlandığına dikkat çekildi.İddianamede; Ramazan Aydoğdu'nun bilgisayar imajı kontrol edildiğinde bu belgelere farklı tarihlerde birçok kez erişim sağlandığı ve bu sebeple bilgisayarın çok farklı USB bağlantı yolu verdiğinin tespit edildiği ifade edildi. M.A, E.İ, ve S.K.'ın TÜGVA'da bir dönem yöneticilik yaptığı, E.E.'nin ise TÜGVA yönetiminde görevine devam ettiği öğrenildi.'TÜGVA VAKFINA AİT BELGELERİNİN TÜGVA İSİMLİ VAKFA AİT BİLGİSAYARLARIN MASAÜSTÜ DOSYALARI OLDUĞU GÖRÜLMÜŞTÜR'İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yetkilileri; Ramazan Aydoğdu'nun HP marka dizüstü bilgisayar içerisinde incelemede bulundu.Söz konusu incelemede, Ramazan Aydoğdu'ya ait bilgisayarda TÜGVA'ya ait birçok vakıf belgesinin ön izlemesinin yer aldığı, belgelerin fiziki olarak bilgisayar içerisinde bulunmadığı, bilgisayara bağlanan harici bir veri taşıyıcısı (flash bellek, hafıza kartı, taşınabilir harici disk veya CD/DVD) tarafından görüntülendiği, bu sebeple her bağlantı sağlandığında bilgisayarın ayrı bir USB bağlantı yolu verdiğine dikkat çekildi.Bilirkişi raporunda; '(Ramazan Aydoğdu'ya ait bilgisayarda bulunan) TÜGVA Vakfına ait belgelerinin TÜGVA isimli vakfa ait bilgisayarların masaüstü dosyaları olduğu görülmüştür' denildi.BİLİRKİŞİ RAPORUNDA NE DENİLİYOR?Bilirkişi raporunda şöyle denildi: 'Bahse konu TÜGVA'ya ait vakıf belgelerinin ön izlemesinde belge uzantılarının LNK olduğu, bağlantı tarihlerinin 2016-2021 arasında olduğu, belgelerin DOSYAAAAESKY/tügva uzantılı olduğu, bazı belgelerin TÜGVA isimli vakıfta çalışanlarına ait bilgisayar masaüstü belgeleri olduğu...'.'F:/DOSYAAAA ESKY şeklinde gösterilen LNK uzantılı Yeni Microsoft Office Word belgesinin M.A isimli vakıf çalışanına ait masaüstü belgesi olduğu...''C:/Users şeklinde gösterilen LNK uzantılı Hamilik Formu'nun E.İ. isimli vakıf çalışanına ait masaüstü belgesi olduğu...''TÜGVA Vakfı'na ait vakıf belgelerinin 16 Kasım 2021 ve 19 Kasım 2021 tarihlerinde farklı saat dilimlerinde internet erişiminin olduğuna dair dijital kalıntıların yer aldığı değerlendirilmiştir. Belgelere internet ortamında erişim sağlandığı veya internet üzerinden işlem yapılmış olduğu (mail yoluyla) değerlendirilmiştir...''TÜGVA Vakfı'na ait vakıf belgelerinin 19 Kasım 2021 tarihinde 09:55-09:58 saatleri arasında (.LNK: Kısayol Uzantısı) uzantılı dosya olarak erişim sağlandığı ve işlem yapıldığına dair dijital kalıntıların yer aldığı değerlendirilmiştir...''File:///D:212/MEY/Vakıf Masaüstü Bilgisayar/D/YÖNETİMKURULU/... ... ve D:/212/MEY/ Vakıf Masaüstü Bilgisayar D/YÖNETİMKURULU/... ... uzantılı olduğu, be belgelerin TÜGVA isimli vakıfta Yönetim Kurulu Üyesi olduğu belirtilen S.K. isimli şahsın vakıf bünyesinde kullanmış olduğu bilgisayarlara ait masaüstü belgeleri olduğu...''My Computer:D/212/D/... ... uzantılı olduğu, bu belgelerin TÜGVA isimli vakıfta Yönetim Kurulu Üyesi olduğu belirtilen S.K. isimli şahsın vakıf bünyesinde kullanmış olduğu bilgisayara ait masaüstü belgeleri olduğu...''TÜGVA'ya ait vakıf belgelerinin ön izlemesinde belge uzantılarının LNK ve internet uzantılı olduğu, bağlantı tarihlerinin 2021 olduğu, belgelerin F://212/mey Vakf Masaüstü Bilgisayar/D/ Yönetim Kurulu/ ... ..., F:212/MEY Vakf Masaüstü Bilgisayar/D/Yönetim Kurulu/ ... ... uzantılı olduğu, bu belgelerin TÜGVA isimli vakıfta ... ... ve ... ... isimli şahısların vakıf bünyesinde kaullanmış olduğu bilgisayara ait masaüstü belgeleri olduğu...''Bahse konu TÜGVA'ya ait vakıf belgelerinin ön izlemesinde belge uzantılarının LNK ve internet uzantılı olduğu, bağlantı tarihlerinin 2021 olduğu, belgelerin C://212/Erkan İnce/ Downloads/ uzantılı olduğu, be belgelerin TÜGVA isimli vakıfta ... ... ve ... ... isimli şahısların vakıf bünyesinde kullanmış olduğu bilgisayara ait masaüstü belgeleri olduğu...'RAMAZAN AYDOĞDU ÇALDIKLARINI ARŞİVLEDİBilirkişi raporunda; Ramazan Aydoğdu'nun, M.A, E.İ, S.K ve E.E. adlı yöneticilere ait Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)'na ait bilgisayarlardan çaldığı 4.500-5.000 adet vakıf belgesi ile vakfa ait fotoğrafları arşivlediğine dikkat çekildi.Raporda; Ramazan Aydoğdu'nun söz konusu verileri TÜGVA başlıklı ifadelerle flash bellek ya da hard disklerde numaralandırdığı bildirildi. Bilirkişi raporunda, arşivleme şöyle yansıdı:* Tugva ibareli 1 ile numaralandırılmış Usb bellek* Tugva ibareli 2 ile numaralandırılmış Usb bellek* Tugva ibareli 3 ile numaralandırılmış Usb bellek* Tugva ibareli 4 ile numaralandırılmış Usb bellek* Tugva ibareli 5 ile numaralandırılmış Usb bellek* Tugva ibareli 6 ile numaralandırılmış Usb bellek* Tugva ibareli 7 ile numaralandırılmış Usb bellek* Tugva ibareli 8 ile numaralandırılmış Usb bellek* Tugva ibareli 9 ile numaralandırılmış Usb bellek.* Tugva ibareli 10 ile numaralandırılmış Usb bellek* Tugva ibareli 11 ile numaralandırılmış Usb bellek* Tugva ibareli 12 ile numaralandırılmış Usb bellek* Tugva ibareli 13 ile numaralandırılmış Usb bellek* Tugva ibareli 14 ile numaralandırılmış Usb bellek* Tugva ibareli 15 ile numaralandırılmış Usb bellek* Tugva ibareli 16 ile numaralandırılmış Usb bellek* Tugva ibareli 17 ile numaralandırılmış Usb bellek* Tugva ibareli 18 ile numaralandırılmış Usb bellek* Tugva ibareli 19 ile numaralandırılmış Usb bellek* Tugva ibareli 20 ile numaralandırılmış Usb bellek* Tugva ibareli 21 ile numaralandırılmış Usb bellek* Tugva ibareli 22 ile numaralandırılmış Usb bellekVERİLERDE DEĞİŞTİRME YAPILDIĞI BİLİRKİŞİ RAPORUYLA BELGELENDİİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; Ramazan Aydoğdu'nun TÜGVA'dan ele geçirdiği verilerde değiştirme yaptığı bilirkişi raporuyla tespit edildi.'BELGE İÇERİKLERİNE MÜDAHALE EDİLMİŞ'İddianamede şöyle denildi: 'Şüphelilerin kullandığı twitter sosyal medya hesaplarındaki iki video içeriğinde yer alan belirli klasörlerin aynı olduğu, bazılarının değiştirme tarihlerinin de aynı olmasına rağmen bazılarının değiştirme tarihlerinin farklı olduğu, excel formatında şüpheli Cihan Yücel tarafından paylaşılan bir kısım belge içeriklerinin 2016-2018 yıllarına ilişkin veriler içerdiği, ancak bu dosyaların birçoğunun değiştirme tarihlerinin 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin olduğu, bu cihetle, dosya münderecatında tespiti yapılamayan bahse konu belge içeriklerine müdahale edildiğine ilişkin kanaate ulaşılmıştır.'RAMAZAN AYDOĞDU SAHTE BELGE OLUŞTURMUŞRamazan Aydoğdu'nun; TÜGVA Genel Merkezi'nde görev yaptığı dönemde sahte belge ürettiği öğrenildi. Aydoğdu'nun, vakıf bünyesinde görev yapan kendi yöneticilerini fişlediği ve söz konusu fişleme verilerini (sahte evrakları) sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Metin Cihan mahlasını kullanan Cihan Yücel'e gönderdiği ifade ediliyor. Ramazan Aydoğdu'nun, fişleme verilerinin TÜGVA Genel Merkezi'ndeki bilgisayarda olmadığı bildirildi.Vakfa ait çalınan bilgilerin üstünde oynanarak ya da tamamen masa başında geriye dönük oluşturulan sahte belgelerin TÜGVA kumpası için hazırlandığı dosyaları inceleyen bilişim teknolojileri uzmanlarınca Sabah gazetesine değerlendirildi. Kumpas belgelerinin içeriklerinin 2016 veya 2017'ye ait olduğu ama bu içeriklerin 2019 sonrası hazırlandığı savcılık araştırma raporu ve diğer teknik incelemelere göre bilişim uzmanlarınca bildirildi. Bununla birlikte Aydoğdu'nun, vakıfta görev yaptığı sırada vakıf bünyesinde görev yapan kendi yöneticilerini fişlediği ve söz konusu fişleme verilerini (sahte evrakları) sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Metin Cihan mahlasını kullanan Cihan Yücel'e gönderdiği ifade ediliyor. Twitter'da bazı operasyonel hesaplarının iddiasının aksine bu fişleme verilerinin Türkiye Gençlik Vakfı'yla hiçbir ilgisi olmadığı Ramazan Aydoğdu tarafından hazırlandığı dosyaları inceleyen teknik uzmanlar tarafından söylendi.VERİLERİ TAHRİF ETTİKTEN SONRA DAĞITMAK İÇİN SOSYAL MEDYADA HESAPLAR AÇMIŞRamazan Aydoğdu'nun, sahte belgeleri FETÖ'cü hesaplara, CHP'de milletvekilliği veya üst düzey görevde bulunan kişilere ve CHP'ye yakın gazetecilere gönderdiği tespit edildi.VERİLERİ TAHRİF ETTİKTEN SONRA DAĞITMAK İÇİN SOSYAL MEDYADA HESAPLAR AÇMIŞRamazan Aydoğdu'nun TÜGVA'dan hukuka aykırı şekilde ele geçirilen verileri tahrif ederek yaymak için sosyal paylaşım sitesi Twitter'da hesaplar açtığı tespit edildi..İddianamede; Ramazan Aydoğdu'nun sosyal paylaşım sitesi Twitter'da ''tugvabelgeleri'' isimli twitter hesabını ve ''@disguclerresmi'' Dış Güçler rumuzlu hesabı açtığı, ''@disguclerresmi'' isimli hesaptan ayrıca çeşitli twitter hesaplarına TÜGVA vakfına ait olduğunu belirttiği bilgileri aktardığı, '' [email protected] '', '' [email protected] '' ve '' [email protected] '' isimli mail adreslerini açtığına dikkat çekildi. @Disguclerresmi hesabının Ramazan Aydoğdu'nun kendi telefonunda açık olduğu tespit edildi, ayrıca @tugvabelgeleri adlı hesaba ait mail, şifre gibi kullanıcı bilgileri Ramazan Aydoğdu'nun telefonunda olduğu tespit edildi.RAMAZAN AYDOĞDU HAKKINDA 12 YIL 3 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYORİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; Ramazan Aydoğdu'nun, 'Bilişim Sistemindeki Verileri Bozma Yok Etme, Erişilmez Kılma', 'Sisteme Veri Yerleştirme' ve 'Kişisel Verileri, Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak' suçlarını işlediğine dikkat çekildi.İddianamede; Ramazan Aydoğdu'nun 12 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor. Ramazan Aydoğdu'nun; Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 244-2 maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 5 yıl 3 ay, TCK'nun 136-1 maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle de 7 yıl hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.CİHAN YÜCEL DE SANIKİddianamede; sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Metin Cihan mahlasını kullanan Cihan Yücel sanık olarak yer alıyor. İddianamede; Cihan Yücel'in, 'Kişisel Verileri, Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak' suçlarını işlediğine dikkat çekiliyor. Cihan Yücel'in yurt dışında firarda olduğu biliniyor. Şüpheli Ramazan Aydoğdu'nun HP marka bilgisayarının incelenmesi ile elde edilen dosya imageleri, RA'nın veri hırsızlığı yaptığını ortaya koyuyor..