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Meteorolojiden art arda uyarılar: Toz taşınımı yurdu terk etmiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Beş bölge için sağanak yağış uyarısı yapılırken, toz taşınımı ve kuvvetli rüzgar konusunda da uyarılarda bulunuldu.

Ekleme: 6.04.2022 - 22:33 Güncelleme: 6.04.2022 - 22:40 / Editör: Ozge Selin
Meteorolojiden art arda uyarılar: Toz taşınımı yurdu terk etmiyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Antalya, Eskişehir ve Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ VE TOZ TAŞINIMI UYARISI

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor.

Gece saatlerine kadar Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

Meteorolojiden art arda uyarılar: Toz taşınımı yurdu terk etmiyor

HAVA SICAKLIĞI ARTIYOR

Hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, bu akşam ve gece saatlerinde Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat), yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın güneyi, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun güney ve batısında güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (30-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, yüksek kesimlerde hızlı kar erimesi nedeniyle meydana gelebilecek su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

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Meteorolojiden art arda uyarılar: Toz taşınımı yurdu terk etmiyor

Meteorolojiden art arda uyarılar: Toz taşınımı yurdu terk etmiyor