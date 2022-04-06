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İstanbul'da öğrenciler, İBB'nin yüzde 40'lık ulaşım zammını protesto etti: Turnikelerde boş akbil sesleri

İstanbul'da üniversite öğrencileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yüzde 40 oranındaki zam kararını yetersiz bakiye olan kartlarını basarak protesto etti. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. İşte o anlar...

İstanbul'da öğrenciler, İBB'nin yüzde 40'lık ulaşım zammını protesto etti: Turnikelerde boş akbil sesleri
Ekleme: 6.04.2022 - 23:00 Güncelleme: 6.04.2022 - 23:19 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da öğrenciler, İBB'nin yüzde 40'lık ulaşım zammını protesto etti: Turnikelerde boş akbil sesleri
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) bugün gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda toplu ulaşıma yüzde 40'lık zam kararı alındı.

Yeni zamla birlikte, tam elektronik bilet ücreti 5,48 TL'den 7,67 TL'ye, öğrenci İndirimli elektronik bilet ücreti 2,67 TL'den 3,74 TL'ye, öğretmen indirimli elektronik bilet ücreti 3,92 TL'den 5,49 TL'ye yükseldi.

Tam abonman ücreti 430 TL'den 602 TL'ye, öğrenci abonman ücreti 78 TL'den 109 TL'ye yükseldi.

Taksilerde ise taksimetre açılış ücreti 7 TL'den 9,8 TL, minibüs indi bindi ücreti 3,75 TL'den 5,25 TL, okul servis ücreti 0-1 Km Arası 396 TL'den 554 TL, personel servis ücreti (10 – 17 Koltuk Kapasiteli Taşıt İlk Kalkış) 211 TL'den 295 TL olarak belirlendi.

ÖĞRENCİLERDEN İMAMOĞLU'NA ZAM PROTESTOSU

İstanbul'da toplu taşımaya yapılan zammın ardından üniversite öğrencileri, yetersiz bakiye olan kartlarını basarak İmamoğlu'nu protesto etti. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

İMAMOĞLU'NUN SEÇİM ÖNCESİNDE VERDİĞİ SÖZLER AKILLARA GELDİ

Alınan yüzde 40 oranındaki zam kararı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesinde verdiği sözleri akıllara getirdi. İmamoğlu, seçim öncesinde 'İstanbullu ucuz ve konforlu ulaşıma kavuşacak.

Ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğiz. Ulaşım kesinlikle ucuzlayacak. İlk yarım saat içinde yapılan tüm aktarmalar ücretsiz olacak. 25 yaş altındaki öğrenci olmayan tüm gençlere ulaşımda yüzde 40 indirim yapacağız.' açıklamasında bulunmuştu.

İstanbul'da öğrenciler, İBB'nin yüzde 40'lık ulaşım zammını protesto etti: Turnikelerde boş akbil sesleri
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