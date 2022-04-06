  • USD: 14,72 - 14,74
  • EURO: 16,05 - 16,08
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Halk TV'de Ayşenur Arslan ve Faruk Eren'den CHP'li İBB'ye zam tepkisi!

Ulaşımı ucuzlatacağız iddiasıyla seçimi kazanan İmamoğlu başkanlığındaki CHP'li İBB; elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 40 zam yaptı. Fahiş zamma milyonlarca İstanbullu tepki gösterirken yandaş Halk TV bile zammı savunamadı. Halk TV'deki Medya Mahallesi programını sunan Ayşenur Arslan "Çok ciddi bir zam. Acaba zam yerine başka bir yerden kaynak bulamazlar mıydı?" derken, Faruk Eren ise, "Bence sosyal demokrat olma iddiasında olan bir belediyenin toplu ulaşımı neredeyse bedava yapması gerekirken bu kadar ağır bir zam korkunç. Yüzde 40 zam gerçekten çok ağır." yorumunda bulundu.

Halk TV'de Ayşenur Arslan ve Faruk Eren'den CHP'li İBB'ye zam tepkisi!
Ekleme: 6.04.2022 - 14:44 Güncelleme: 6.04.2022 - 14:51 / Editör: Ozge Selin
Halk TV'de Ayşenur Arslan ve Faruk Eren'den CHP'li İBB'ye zam tepkisi!
İstanbul'da ulaşım ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı. Buna göre, tam elektronik bilet ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya, tam abonman ücreti 430 liradan 602 liraya, öğrenci abonman 78 liradan 109 liraya, ilk aktarma 3,92'den 5,48 liraya, sarı taksi açılış ücreti 9,8 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti 20 liradan 28 liraya, minibüs indi-bindi ücreti 3,75'den 5,25'e liraya, okul servis ücreti 396 liradan 554 liraya, personel servis ücreti 211 liradan 295 liraya, taksi dolmuş ücreti de 7,25 liradan 10 liraya yükseldi.

METROBÜS ÜCRETİ 11,38 LİRA OLDU
Metrobüs ücretleri de gelen zam ile 1 durak 3,92'den 5,49'a, indirimli öğrenci 1,73'ten 2,42'ye, 2 durak 4,69'dan 6,57'ye, öğrenci 1,88'den 2,63'e, 3 durak 5,48'den 7,67'ye öğrenci 2,19'dan 3,07'ye, 4-9 durak 6,26'dan 8,76'ya öğrenci 2,50'den 3,50'ye, 10-15 durak 6,88'den 9,63'e öğrenci 2,67'den 3,74'e, 16-21 durak 7,19'dan 10,07'ye, öğrenci 2,67'den 3,74'e, 22-27 durak 7,43'ten 10,40'a öğrenci 2,67'den 3,74'e, 28-33 durak 7,59'dan 10,63'e öğrenci 2,67'den 3,74'e, 34-43 durak 8,13'ten 11,38'e öğrenci de 2,67'den 3,74'e yükseldi.

Halk TV'de Ayşenur Arslan ve Faruk Eren'den CHP'li İBB'ye zam tepkisi!

ŞEHİR HATLARI ZAM TARİFESİ
Zam tarifesine göre Şehir Hatları Üsküdar-Eminönü tam bilet 5,71'den 7,99'a, OrtaköyÜsküdar 5,48'den 7,67'ye, Ortaköy-Kadıköy 6,26'dan 8,76'ya, Üsküdar-Kadıköy 5,48'den 7,67'ye, Kadıköy-Eminönü 6,26'dan 8,76'ya, Kadıköy-Karaköy 6,26'dan 8,76'ya, BeşiktaşÜsküdar 5,48'den 7,67'ye, Kabataş (Beşiktaş)-Üsküdar 5,48'den 7,67'ye, Kadıköy-Beşiktaş 6,26'dan 8,76'ya, Kadıköy-Kabataş 6,26'dan 8,76'ya, Beykoz-Yeniköy 5,48'den 7,67'ye, Karaköy-Bostancı 8,61'den 12,05'e, Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan 5,48'den 7,67'ye, BeykozSarıyer 5,71'den 7,99 liraya çıktı. Bütün hatlarda öğrenci ücreti 2,67'den 3,74'e arttı.

Adalar tarife ücreti ise 15,64'ten 21,90 liraya, öğrenci 7,82'den 10,95 liraya yükseldi.

Halk TV'de Ayşenur Arslan ve Faruk Eren'den CHP'li İBB'ye zam tepkisi!

HALK TV BİLE İSYAN ETTİ
Fahiş zamma milyonlarca İstanbullu tepki gösterirken yandaş Halk TV bile zammı savunamadı. Halk TV'deki Medya Mahallesi programını sunan Ayşenur Arslan "Çok ciddi bir zam. Acaba zam yerine başka bir yerden kaynak bulamazlar mıydı?" derken, Faruk Eren ise, "Bence sosyal demokrat olma iddiasında olan bir belediyenin toplu ulaşımı neredeyse bedava yapması gerekirken bu kadar ağır bir zam korkunç. Yüzde 40 zam gerçekten çok ağır." yorumunda bulundu.

Halk TV'de Ayşenur Arslan ve Faruk Eren'den CHP'li İBB'ye zam tepkisi!

NATO'dan Ukrayna için askeri yardım çağrısı!
Çocuklardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Cumhur Dede
Bakanlıktan Kılıçdaroğlu'nun 'otoyol' iddialarına cevap: Tam bir yalandır
PKK'nın orman yangını çıkarma talimatını itiraf etti: 10 bin liraya doğa katliamı! 'Otobana çıkın yaka yaka gidin'
Toplu ulaşımda zam rekortmeni CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesİ
Halk TV'de Ayşenur Arslan ve Faruk Eren'den CHP'li İBB'ye zam tepkisi!
Karadeniz'de 3. mayın tespit edildi
İşte Marmara’daki müsilajın nedeni! Komisyon raporunda dikkat çeken detaylar…
Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk! NATO üyesi ülkeden Kiev'e gerilimi tırmandıracak yardım
İYİ Parti'de liste dışı bırakılan Yavuz Ağıralioğlu sus payı mı aldı? İki gün önce bombalamıştı bugün tornistan yaptı
Ümit Özdağ'dan bomba açıklamalar! İttifak büyük çıkmaz içinde...
CHP'li İBB'den ulaşıma yüzde 40 zam!
Rusya'dan Türkiye'nin arabulucu olduğu müzakerelerle ilgili açıklama: Buça'daki görüntülerin hedefi belli
Nisa bebek onun elinden mama yemişti: Türkiye bakıcının sözlerini konuşuyor!
FETÖ'nün 'kapalı girdap' sistemi deşifre oldu! 'Elit kadronun' faydalandığı Paralel Vergi Sistemi bile kurmuşlar
Polonyalı milletvekili Dominik Tarczyński'nin sözleri Batı'nın İslam düşmanlığını kanıtladı: 'Bir tane Müslüman mülteci almadık'
Nisa Mihriban bebek Türkiye'nin gündemi! Biyolojik annesi Ebru S.'nin kan donduran sözleri: Önceki çocuğuma da bakamadım
Bakan Varank ve Nebati, Togg'un direksiyonuna geçti!
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Karadeniz gazı için Türkiye'den kritik hamle
Dünyanın en iyisi 'ATAK' atağa kalktı: Milli helikopterin ilk durağı Asya oldu
Tıp literatürüne geçti! 16 aylık korona esareti 86. testte negatife bitti

Tıp literatürüne geçti! 16 aylık korona esareti 86. testte negatife bitti

2 bin 300 öğrenciye STAR bursu! Detaylar belli oldu!

2 bin 300 öğrenciye STAR bursu! Detaylar belli oldu!

Daha önce hiçbir yerde görülmemiş olabilir! Tunceli'de hayrete düşüren örümcek

Daha önce hiçbir yerde görülmemiş olabilir! Tunceli'de hayrete düşüren örümcek

Bıçaklandı ve mahallede gezdirildi! Korkunç gerçek: Küçük kıza tacizi engellemek istemiş

Bıçaklandı ve mahallede gezdirildi! Korkunç gerçek: Küçük kıza tacizi engellemek istemiş

Twitter yıllardır beklenen özelliği test etmeye başladıklarını duyurdu

Twitter yıllardır beklenen özelliği test etmeye başladıklarını duyurdu

Kinder ve pizzadan sonra peynire de bulaştı

Kinder ve pizzadan sonra peynire de bulaştı