Tüm şehir katili arıyor: Kaynanasını, baldızını ve yeğenini öldürdü!

Kan donduran vahşet Elazığ'da yaşandı. Pandemiden dolayı izinli olarak cezaevinden çıkan Fırat A., kaynanası ve baldızını öldürürken bir çocuğu da ağır yaraladı. Talihsiz yavru hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşte olayın detayları

Korkunç olay saat 19.00 sıralarında Sarayatik Mahallesi Sebil sokaktaki 3 katlı apartmanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre pandemiden dolayı izinli olarak cezaevinden çıkan Fırat A., kaynanasının evine geldi.TÜM ŞEHİR KATİLİ ARIYOR!Evde bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Fırat A. silahla kaynanası Zerif D., baldızı Gülay D. ve 10 yaşındaki Ali Tayyip D.'yi yaraladı.Silah sesini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi gönderildi.3 ÖLÜ VAR!Yapılan incelemede Zerif D. ve Gülay D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken ağır yaralanan Ali Tayyip D. hastaneye sevk edildi.Kaynana ve baldızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılırken olay yerinden kaçan Fırat A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.Elazığ'da, bir süre önce cezaevinden izinli çıkan ve kaynanası ile baldızını tabancayla öldüren Fırat A.'nın kurşunlarına hedef olup ağır yaralanan diğer baldızının oğlu 10 yaşındaki Ali Tayyip Demirbağ, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Eşinin ailesine kurşun yağdırdıktan sonra kaçan Fırat A.'nın yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.