2023 seçimlerinde hangi il kaç milletvekili çıkaracak? İşte il il milletvekili sayıları

Hangi il ne kadar milletvekili çıkarıyor? Muhalefet partileri seçimlerin erkene çekilmesini talep ederken, AK Parti ve MHP genel seçimlerin zamanıda yani 2023 haziranda yapılacağını üzerine basa basa söylemekte. Seçim tarihi yaklaşırken, Yüksek Seçim Kurulu da illerin milletvekili sayılarını güncelledi. Peki hangi il ne kadar milletvekili çıkarıyor?

YSK illerin miletvekli sayılarını güncelledi. Peki hangi il ne kadar milletvekili çıkaracak? İStanbul, Ankara, İzmir, Bursa'dan kaç milletvekili Meclis'e gönderilecek? Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 124 sayılı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Yüsek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte, milletvekillerinin illere göre dağılımı netleşmiş oldu. YSK Başkanlığı'nın 05 Nisan 2022 Tarihli ve 31800 Sayılı Resmî Gazete'de yer alan kararında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görevli 600 milletvekilinin hangi ilden çıkarılacağı belirlendi.İstanbul, Ankara, İzmir milletvekili sayısı kaç?Seçimde hangi ilden kaç milletvekili çıkarılacağı ve illerin kaç seçim bölgesinden oluşacağının kamuoyuna bildirildiği kararda, milletvekili sayısının ve seçim bölgelerinin, Türkiye İstatistik Kurumu'nun güncel nüfus verilerine göre belirlendiğinin altı çizildi. 124 numaralı YSK kararında, 18'den fazla milletvekili çıkaracak olan Ankara ve İstanbul'un 3 seçim bölgesine, İzmir ve Bursa'nın 2 seçim bölgesine ayrıldığı aktarıldı. Diğer illerin ise 18'den az milletvekili çıkardığı için tek bölge halinde seçime gireceği ifade edildi. Öte yandan, geçtiğimiz yılın mart ayında Bayburt'taki milletvekili sayısı 2'den 1'e düşürülürken bu yıl, YSK Bayburt'tan yeniden 2 milletvekili çıkarılmasına karar verdi.İşte milletvekillerinin illere göre dağılımı: