Camide 'pes' dedirten olay! Odaya girip...

Karabük'ün Eflani ilçesindeki bir camide 'pes' dedirten bir hırsızlık olayı meydana geldi. Hırsız, camideki yaklaşık 4 bin TL olan yardım paralarını çaldı. Kimliği belirsiz olan hırsızın camiye girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin içeriye girdikten sonra bir süre dolandığı ve odaya girip çıktığı yer aldı.

Edinilen bilgiye göre 'pes' dedirten olay ilçe merkezinde bulunan Ulu Camii'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi kimsenin olmadığı bir vakit camiye girdi.4 BİN TL'LİK YARDIM PARASINI ÇALDIBir süre etrafta dolandıktan sonra cami içerisindeki görevliler odasına girip cemaatten toplanan 4 bin TL civarındaki yardım paralarını çaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyip parmak izi aldı.O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDAHırsızlık şüphelisinin camiye girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde içeriye girdikten sonra bir süre dolanan şüphelinin odaya girip çıktığı yer alıyor. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.