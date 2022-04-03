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Rus bombardımanından o da nasibini aldı: Dünyanın en büyük kargo uçağı küle döndü

Rusya'nın saldırılarının devam ettiği Ukrayna'da, dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225 de bombardımandan hasar gördü. Kullanılamaz hale gelen dev uçağın enkazı Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülendi.

Rus bombardımanından o da nasibini aldı: Dünyanın en büyük kargo uçağı küle döndü
Ekleme: 3.04.2022 - 20:50 Güncelleme: 3.04.2022 - 21:00 / Editör: Ozge Selin
Rus bombardımanından o da nasibini aldı: Dünyanın en büyük kargo uçağı küle döndü
Son iki gün öncesine kadar ağır çatışmaların yaşandığı Gostomel şehrindeki Antonov uçak tesisinde bulunan ve Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Rusya'nın düzenlediği bombardımanlar sonucu ikiye ayrılan 'Antonov An-225 Mriya' kendi hangarında bulunuyor.

AA'nın görüntülediği Antonov uçak tesisinde yaşanan ağır çatışmalar sırasında yanmış çok sayda tank ve diğer zırhlı aracın enkazı AN-225'in kanatları altında kalmış durumda.

- Tesiste temizlik çalışmaları sürüyor

Rus bombardımanından o da nasibini aldı: Dünyanın en büyük kargo uçağı küle döndü

Çok sayda patlamamış mermi, el bombası ve mayınların da bulunduğu tesiste temizlik çalışmalarını sürüyor.

İsminin açıklanmasını istemeyen Ukrayna İçişleri Bakanlığı yetkilisi, AA muhabirine, burada Ukrayna genelindeki en sıcak çatışmaların yaşandığını belirtti.

Rus bombardımanından o da nasibini aldı: Dünyanın en büyük kargo uçağı küle döndü

Yetkili, Rusya'nın amacının, tesisi ele geçirerek buraya kendi uçaklarını getirebilmek ve başkent Kiev'e havadan daha yoğun saldırı düzenlemek olduğunu söyledi.

Ukrayna ordusu, iki gün önce Antonov tesislerinde kontrolü yeniden sağlamıştı.


Rus bombardımanından o da nasibini aldı: Dünyanın en büyük kargo uçağı küle döndü


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Rus bombardımanından o da nasibini aldı: Dünyanın en büyük kargo uçağı küle döndü
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