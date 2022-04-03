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FETÖ üyeleri arasında 40 milyon sterlinlik dolandırıcılık davası!

FETÖ’cü Selman Türk’ün, FETÖ davasından ağır müebbet hapis cezası alan İlhan İşbilen’in eşi Nebahat İşbilen’i dolandırdığı, Nebahat İşbilen’in de pasaport alabileceğine inanarak Prens Andrew’e para verdiği ortaya çıktı

FETÖ üyeleri arasında 40 milyon sterlinlik dolandırıcılık davası!
Ekleme: 3.04.2022 - 09:33 Güncelleme: 3.04.2022 - 09:41 / Editör: Ozge Selin
FETÖ üyeleri arasında 40 milyon sterlinlik dolandırıcılık davası!
İngiltere'de, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin kritik ismi Adil Öksüz'ün akrabası Selman Türk'ün, FETÖ çatı davasından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan İlhan İşbilen'in eşi Nebahat İşbilen'i dolandırdığı, Nebahat İşbilen'in de pasaport alabileceğine inanarak Prens Andrew'e para verdiği ortaya çıktı.

FETÖ üyeleri arasında 40 milyon sterlinlik dolandırıcılık davası!

Telegraph ve Daily Mail gazetelerinin haberlerine göre, Nebahat İşbilen, Selman Türk tarafından 40 milyon sterlin (770 milyon lira) dolandırıldığı iddiasıyla mahkemeye başvurdu. Davada 77 yaşındaki Nebahat İşbilen, Türkiye'den mal varlığını çıkarmak için yardıma ihtiyacı olduğunu ve Selman Türk'e inanıp pasaport almak için Prens Andrew'e 750 bin sterlini (yaklaşık 14.5 milyon lira) 'hediye' olarak ödediğini söyledi.

FETÖ üyeleri arasında 40 milyon sterlinlik dolandırıcılık davası!

Nebahat İşbilen, Selman Türk'ün kendisine pasaportla ilgili işleminin normalde 2 milyon sterlin değerinde olduğunu ancak ödemeyi 'hediye' adı altında yaparsa daha az maliyetli olacağını söylediğini belirtti. Haberlerde, daha sonra Nebahat İşbilen'in bankasını arayan Selman Türk'ün paranın aslında iki ay önce nişanlanan Prens Andrew'ün kızı Prenses Beatrice için bir düğün hediyesi olduğunu söylediği ifade edildi.

FETÖ üyeleri arasında 40 milyon sterlinlik dolandırıcılık davası!

'CİDDİ İHLALLER YAPTI'
Nebahat İşbilen, Selman Türk'ün paraları verdiği zaman kendisi adına çalıştığını ve ödemeleri yönetmekten sorumlu olduğunu belirtti. Nebahat İşbilen'in avukatları da Selman Türk'ün müvekkilleri adına hareket ettiğini söyleyerek 'ciddi ihlaller' yaptığını iddia etti. Davada yargıç, Selman Türk'ün 40 milyon sterlinin üçte ikisinin, yapılan işler veya diğer giderlere harcandığını veya kötü yatırımlarda kaybolduğuna dair açıklamalar yaptığını, ancak kalan üçte biri için ise herhangi bir açıklamada bulunmadığını belirtti. Davada dolandırıcılığa karışmakla suçlanmayan ve 750 bin sterlini geri ödediği belirtilen Prens Andrew ise haberlerin ardından herhangi bir yorum yapmadı.
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