'Türkiye'nin ömrü uzun değil' diyen HDP'li Ömer Öcalan'a soruşturma

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni olan HDP Milletvekili Ömer Öcalan'ın Pençe-Kilit Harekâtı hakkında konuştuğu sırada, "Türkiye'nin ömrü de uzun değildir. Türkiye kendi iç sorunlarıyla artık bir cebelleşme noktasına gelecektir" şeklindeki açıklamalarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, en kapsamlı sınır ötesi harekatı olan terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı Pençe Kilit Harekatı kapsamında, Halkların Demokratik Partisi (HDP) söz konusu operasyonlardan rahatsız olurken PKK terör örgütünün sözde yetkilileri ise Türkiye'yi tehdit ederek saldırı emri vermişti.Örgütün kanalına açıklama yapan HDP elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni ve HDP Milletvekili Ömer Öcalan, Türkiye hakkında küstah bir açıklama yaparak, 'Türkiye'nin ömrü de uzun değildir. Türkiye kendi iç sorunlarıyla artık bir cebelleşme noktasına gelecektir' dedi.BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı HDP'li Öcalan'ın açıklamaları sonrasında harekete geçti. Başsavcılık Öcalan hakkında, 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılama' suçundan soruşturma başlattı.