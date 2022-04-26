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Ramazan Bayramı tatili boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz

Ramazan Bayramı nedeniyle otoyolların, köprülerin ve toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Ayrıca, ücretsiz geçişler yap-işlet-devret projelerini kapsamayacak.

Ramazan Bayramı tatili boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz
Ekleme: 26.04.2022 - 08:55 Güncelleme: 26.04.2022 - 09:03 / Editör: Ozge Selin
Ramazan Bayramı tatili boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz
Ramazan Bayramı tatili nedeniyle köprü ve otoyollarla ilgili alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre devlete ait tüm noktalarda ücretsiz ulaşım bayram boyunca sürecek. Ayrıca şehir içi taşımacılıkta da Bakanlığa bağlı ulaşım araçları yine ücretsiz hizmet verecek. İşte detaylar.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 30 Nisan saat 00.00'de 5 Mayıs saat 07.00'ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak. Ücretsiz geçişler 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projelerini kapsamayacak.

BAKANLIĞA BAĞLI ŞEHİR İÇİ TAŞIMALAR...

Kararda ayrıca, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile toplu taşıma hizmetlerinin 2-4 Mayıs arasında ücretsiz olacağı belirtildi.
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