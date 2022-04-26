PKK'nın Suriye'deki inleri yerle bir: 10 terörist daha öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı; Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı teröristin daha öldürüldüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor.Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.'