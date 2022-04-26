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Bakan Koca duyurdu! Maske yasağı okullarda da kalktı

Koronavirüs salgınının zayıflamasıyla tedbirler gevşetilirken bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilim Kurulu üyeleri ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile kameralar karşısına geçerek alınan yeni kararları duyurdu. 'Okullarda maske zorunluluğu kalktı mı' sorusuna yanıt ise Bakan Koca'dan geldi.

Bakan Koca duyurdu! Maske yasağı okullarda da kalktı
Ekleme: 26.04.2022 - 17:20 Güncelleme: 26.04.2022 - 17:28 / Editör: Ozge Selin
Bakan Koca duyurdu! Maske yasağı okullarda da kalktı
Türkiye'de kapalı alanlarda maske zorunluluğu yaklaşık 3 yılın ardından kaldırıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu kararın ardından okullarda maske yasağı konusu gündeme geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konuya açıklık getirdi.

Bakan Koca Twitter hesabından okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske zorunluluğunun kalktığını duyurdu. Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

'Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı. Toplu taşıma araçlarıyla sağlık kuruluşları, vaka sayısı 1.000'in altına düşene kadar uygulamada istisnayı teşkil ediyor. Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz. Dün 2.604 olan vaka sayısından bu belli!'

YÖK'TEN AÇIKLAMA
YÖK Başkanı Erol Özvar da konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

'Bilim Kurulumuzun önerisi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları doğrultusunda tüm yükseköğretim kurumlarında kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu kaldırılmıştır. Maskesiz bu yeni dönemde tüm öğrencilerimize sağlık ve başarılar diliyorum.'

'HATIRA FOTOĞRAFIMIZI ÇEKTİRELİM'

Bakan Koca, maske yasağının okullarda da kaldırıldığını duyurduğu gönderisinin ardından bir paylaşımda daha bulundu. Bakan Koca maskeli bir öğrencinin fotoğrafına yer verdiği paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

'HATIRA FOTOĞRAFIMIZI ÇEKTİRELİM. Okullarda maske mecburiyeti kalktı.'

Bakan Koca duyurdu! Maske yasağı okullarda da kalktı
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