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ABD Başkanı Biden'dan 78 kişiye 'ikinci şans: Özel af çıkarıp serbest bıraktı

ABD Başkanı Joe Biden, uyuşturucuyla ilgili suçlar nedeniyle hüküm giyen ve şiddet olaylarına karışmayan 78 mahkuma yönelik özel af çıkardı. Biden, ABD'nin 'ikinci şans' ülkesi olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Biden'dan 78 kişiye 'ikinci şans: Özel af çıkarıp serbest bıraktı
Ekleme: 26.04.2022 - 18:14 Güncelleme: 26.04.2022 - 18:31 / Editör: Ozge Selin
ABD Başkanı Biden'dan 78 kişiye 'ikinci şans: Özel af çıkarıp serbest bıraktı
Biden, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin 'hukuk ve ikinci bir şans ülkesi' olduğunu belirterek 'İkinci Şans Ayı' kapsamında 78 kişiye özel af çıkardığını belirtti.

'TOPLUMA KAZANDIRILACAKLAR'

Affedilen kişilerin uyuşturucuyla ilgili suçlardan hüküm giydiğine ve şiddet olaylarına karışmadığına işaret eden Biden, bu kapsamda rehabilitasyon sürecini tamamlayan ve toplum hizmetinde çalışan 3 mahkumu affettiğini belirtti.

Biden, şu anda hapis yatan 75 kişinin de cezalarını iptal ettiğini belirterek hükümlülerin hapis sürelerini tamamladıktan sonra topluma kazandırılması için ABD Adalet Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı arasında yeni bir iş birliği kurulacağını aktardı.

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