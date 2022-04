Zincir marketlerin piyasa oyunu: İstanbul'dan bastığı an Hakkari'de de aynı oluyor

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zincir marketlerin piyasadaki fiyatları nasıl etkilediği ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. TESK Genel Başkanı Palandöken, Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası bu konuda çalışma başlatıldığını söyleyerek, 'Denetimler daha da arttı. Yasal bir dayanak lazım. Bunlar mantar gibi her yere nüfuz etti. ' dedi.Zincir marketlerin piyasa oyunu: İstanbul'dan bastığı an Hakkari'de de aynı oluyorFİYATLAR AYNI ANDA TÜM MARKETLERDE DEĞİŞİYOR*10 bin tane market var, 10 bin tane markette de aynı anda fiyat değiştirme şansı var. İstanbul'da bastığı an Hakkari'ye kadar fiyat aynı anda o oluyor. Biz ne diyoruz? 10 bin markette fiyat birlikteliği yerine, piyasada aktör olsa. 10 bin yerde farklı farklı fiyatlar olur.*Biliyorsunuz, gruplar halinde anlaşma yapıyorlar. Semtinizde pazar varsa bilirsiniz, fiyatlar yüzde 100 düşürülüyor. Oradaki pazar esnafı mağdur oluyor.*Artık manav da kalmadı. 1 tane limon ile işinizi göreceğiz yerde 1 file limon almak zorunda kalıyorsunuz. Bu yasal düzenleme olmadığı sürece ne kadar etkin mücadelede edilse de, her dükkana bir denetim memuru konulması mümkün değil.*Artık insanlar 10-12 liraya patates alıyorsa, burada birşey var. Geçen yılın patatesi bu yıl zamlı fiyattan satılıyor. Biz marketlere de karşı değiliz, ancak bir insanın 10 bin tane marketinin olup fiyatları istikrarsız bir şekilde bozması ve bu fiyatların vatandaşın mağdur olacağı bir sisteme dönüştürülmesinin önüne geçilmeli.Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Cumartesi günü de yine bu konuya dikkat çekmişti.Ülke genelinde çok aşırı yerel ve ulusal zincir market olduğunun altını çizen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kontrolsüz fiyat artışlarının önüne Perakende yayası ile geçileceğini belirtmişti.FİYATLARLA HAMUR GİBİ OYNUYORLARZincir marketlerin piyasanın dengesiyle oynadığının altını çizen Palandöken, 'İğneden ipliğe, aküden beyaz eşyaya, kıyafetten masaya satmadıkları ürün kalmayan zincir marketler hem piyasa fiyatlarını hem de esnafın kazancını alt üst ediyor.''Bir gecede bir ürün grubuna bile anlaşarak zam yapmalarıyla tüm piyasa fiyatlarıyla hamur gibi oynuyorlar. Zincir marketlere kural getirilerek sattıkları üründen açık kaldıkları saat ve günlere kadar acilen düzenleme yapılmalı' ifadelerini kullanmıştı.Zincir marketlerin çeşitli ürünlere yönelik yaptıkları zamların piyasayı olumsuz etkilediğine değinen Palandöken, 'Gıda fiyatları başta olmak üzere birçok ürün grubunda fiyatların dengesini bozan en önemli aktörlerden biri zincir marketler. Her köşe başında yan yana açıldıkları yetmezmiş gibi 'mini' konseptle daha küçük şubelerini de her sokağa açmaya devam ediyorlar.' demişti.Haftanın 7 günü sabah erkenden akşam geç saate kadar açıklar ve satmadıkları hiçbir ürün yok. Bir esnaf aynı dükkanda hem kıyafet hem beyaz eşya satabilir mi? Zincir marketler ayakkabıdan kaleme, yazlık şişme ürünlerden televizyona aklınıza gelen her gıda ve malzemeyi satıyorlar. Anlaşarak bir gecede kimi ürün gruplarına aynı şekilde zam ya da indirim yaparak piyasadaki tüm fiyatlarla hamur gibi oynuyorlar' şeklinde konuşmuştu.