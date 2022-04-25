Şahan Gökbakar'ın 'Tortum şelalesi kurudu' iddiasına videolu yanıt: Gel de gör hepsi yalan işte bu gerçek

Komedyen Şahan Gökbakar'ın Tortum Şelalesi 'kurudu' paylaşımına Erzurum Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak'tan yanıt geldi. Gürül gürül akan şelalenin önünde yaptığı videolu açıklamayı 'An itibariyle Tortum Şelalesi' diyerek paylaşan Başkan Aktoprak, "Hepsi yalan işte bu gerçek, gel de gör" ifadeleriyle Gökbakar'a çağrı yaptı.

Daha önce yaptığı asılsız açıklamalarla sıkça tepkilerin hedefi olan komedyen Şahan Gökbakar, 22 Nisan'da yaptığı paylaşımıyla yine gündem oldu.Tortum Şelalesi'ne ait olduğu öne sürülen bir fotoğrafı 'Mis gibi oldu, akarı yok kokarı yok' sözleriyle paylaşarak 'Tortum Şelalesi kurudu' algısı oluşturmaya çalıştı.'AN İTİBARİYLE TORTUM ŞELALESİ'Şahan Gökbakar'a yanıt, Erzurum Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak'tan geldi. Başkan Aktoprak gürül gürül akan Tortum Şelalesi'nin önünde yaptığı açıklamanın videosunu 'An itibariyle Tortum Şelalesi' diyerek paylaştı.'YALANA İTİBAR ETMEYİN'Gökbakar'ın iddialarını reddeden Aktoprak şu ifadeleri kullandı:'Dünyanın üçüncü büyük, Avrupa'nın en büyük şelalesi Tortum Uzundere Şelalesi... An itibariyle işte gördüğünüz gibi. Gökkuşağının 7 rengi işte burada ete kemiğe bürünmüş halde. Yalana itibar etmeyin, gerçeğe itibar edin. 'Tortum Gölü kurudu, Tortum Şelalesi kurudu' gibi dezenformasyon yapan, gerçekle alakası olmayıp yalan haber üzerine hayatlarını idame ettirenler gelsinler Tortum Şelalesi'ni, Torum Gölü'nü görsünler. Hepsi yalan işte bu gerçek.'