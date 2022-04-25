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Başkent EDAŞ'tan Kılıçdaroğlu'nun '4 aydır elektrikleri kesik' diyerek ziyaret ettiği ev ile ilgili açıklama: Elektrik kesintisi söz konusu değildi

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, '4 aydır elektriği kesik' diyerek ziyaret ettiği ev ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Tesisatın 31 Mart'ta elektrik enerjisinin borçtan dolayı kesildiği, borcun ödenmesini takiben 5 Nisan'da elektrik enerjisinin bağlandığı tespit edilmiştir." denildi. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sırasında elektriklerin kesik olmadığını Twitter'dan duyurmuştu.

Başkent EDAŞ'tan Kılıçdaroğlu'nun '4 aydır elektrikleri kesik' diyerek ziyaret ettiği ev ile ilgili açıklama: Elektrik kesintisi söz konusu değildi
Ekleme: 25.04.2022 - 11:48 Güncelleme: 25.04.2022 - 11:50 / Editör: Ozge Selin
Başkent EDAŞ'tan Kılıçdaroğlu'nun '4 aydır elektrikleri kesik' diyerek ziyaret ettiği ev ile ilgili açıklama: Elektrik kesintisi söz konusu değildi
Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Keçiören'de 23 Nisan'da ziyaret ettiği abonenin 4 aydır borcu nedeniyle elektriğinin kesik olduğu iddiasına ilişkin, 'Tesisatın 31 Mart'ta elektrik enerjisinin borçtan dolayı kesildiği, borcun ödenmesini takiben 5 Nisan'da elektrik enerjisinin bağlandığı tespit edilmiştir.' ifadesini kullandı.

Başkent EDAŞ'tan Kılıçdaroğlu'nun '4 aydır elektrikleri kesik' diyerek ziyaret ettiği ev ile ilgili açıklama: Elektrik kesintisi söz konusu değildi

Şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Başkent EDAŞ'ın düzenleme ve denetlemeye tabi bir sektörde faaliyet gösterdiği kaydedildi.

Bu nedenle elektrik piyasası mevzuat hükümlerinin dışında bir uygulamaya gidilmesinin söz konusu olmadığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Başkent EDAŞ'tan Kılıçdaroğlu'nun '4 aydır elektrikleri kesik' diyerek ziyaret ettiği ev ile ilgili açıklama: Elektrik kesintisi söz konusu değildi

'Bu konuda gerek bizzat abonemizin kendisinin yaptığı açıklamalar gerekse kamu kurumlarının talebi üzerine şirketimiz tarafından 24 Nisan'da yapılan saha tespiti ve kayıtlarımızda yapılan incelemeye göre, 23 Nisan'da ilgili tesisatın borcundan veya herhangi bir nedenden dolayı elektrik enerjisinin şirketimizce kesilmiş olmadığı, söz konusu tesisatın 31 Mart'ta elektrik enerjisi borçtan dolayı kesildiği, borcun ödenmesini takiben 5 Nisan'da elektrik enerjisinin bağlandığı tespit edilmiştir. 5 Nisan tarihinden bu yana söz konusu tesisatta şirketimizce herhangi bir nedenle enerji kesme işlemi yapılmamıştır.'

Başkent EDAŞ'tan Kılıçdaroğlu'nun '4 aydır elektrikleri kesik' diyerek ziyaret ettiği ev ile ilgili açıklama: Elektrik kesintisi söz konusu değildi

ENERJİ BAKANI DÖNMEZ YALANI ORTAYA ÇIKARMIŞTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dün akşam sosyal medya hesabından peş peşe attığı tweetler ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik kesintisi yalanını kamuoyuna duyurmuştu.

Dönmez ilk olarak, 'Sn. Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz? Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız?' ifadelerini kullandı.

Dönmez daha sonra ise, 'Dün gittiğiniz evde yapılan tespitler ve abonelik kayıtlarına göre ilgili abonenin 23.04.2022 itibariyle borcundan dolayı elektriğinin kesik olmadığı tespit edilmiştir.' ifadeleri ile Kılıçdaroğlu'nun elektrik yalanını gözler önüne serdi.

Başkent EDAŞ'tan Kılıçdaroğlu'nun '4 aydır elektrikleri kesik' diyerek ziyaret ettiği ev ile ilgili açıklama: Elektrik kesintisi söz konusu değildi

KEÇİÖREN KAYMAKAMLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Keçiören Kaymakamlığından 4 aydır elektriği kesik olduğu iddia edilen konutta ikamet eden vatandaşa ilişkin açıklama yapılmıştı.

Keçiören Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, 'İlçemizde ikamet eden Güllü K. isimli vatandaşımızla ilgili olarak yapılan araştırmada; vatandaşımızın ikametgahının elektriğinin iddia edildiği şekliyle 4 aydır kesik olmadığı, borcu nedeniyle dağıtıcı şirket tarafından 31.03.2022 tarihinde elektriğin kesildiği, beş gün sonra 05.04.2022 tarihinde ödemenin yapılması üzerine elektriğinin açıldığı, vatandaşımıza 2021 yılında 2 kez yaptığı pandemi yardımı başvurusu ile ilgili olarak 2 kez pandemi desteği yapıldığı, 2022 Şubat ayında doğalgaz yardımı başvurusu neticesinde de 381 TL destek sağlandığı, ailenin, bugüne kadar pandemi ve doğalgaz yardımı dışında Kaymakamlığımıza herhangi bir başvurusu olmadığı anlaşılmış olup, ihtiyaç sahibi bütün vatandaşlarımıza başvuru yapmaları halinde kira, gıda, fatura, giyim, eğitim, barınma gibi temel ihtiyaçlar başta olmak üzere her türlü destek sağlanmaktadır' denilmişti.

Başkent EDAŞ'tan Kılıçdaroğlu'nun '4 aydır elektrikleri kesik' diyerek ziyaret ettiği ev ile ilgili açıklama: Elektrik kesintisi söz konusu değildi

SİGORTA KUTUSUNUN AÇIK OLMASI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Kılıçdaroğlu'nun faturayı ödeyemediği için elektriği kesik olduğu iddia edilen aileyi ziyareti esnasında sigorta kutusunun hafif açık şekilde duruyor olması dikkat çekmişti.
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