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Bakan Soylu duyurdu! 3 terörist ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-5 Operasyonlarında Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde, J-SİHA ve İHA destekli müşterek operasyonda, Besta Grubundan 3 teröristi M-16 silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildiğini duyurdu.

Ekleme: 25.04.2022 - 09:25 Güncelleme: 25.04.2022 - 09:25 / Editör: Ozge Selin
Bakan Soylu duyurdu! 3 terörist ölü ele geçirildiİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-5 Operasyonlarında Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde, J-SİHA ve İHA destekli müşterek operasyonda, Besta Grubundan 3 teröristi M-16 silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili İçişleri'nden yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

Eren Abluka-5 Operasyonları kapsamında, Şırnak-Merkez ilçe Bestler Dereler bölgesinde, Şırnak J.Bölge Komutanlığı koordinesinde, Şırnak İl J.K.lığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce müşterek icra edilen J-SİHA ve J-İHA destekli operasyonda; İl J.K.lığına bağlı JÖH ve Jandarma Komando birliklerince 3 BTÖ mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Teröristler ile birlikte, (3) M-16 piyade tüfeği ile teröristlere ait mühimmat, teçhizat ve malzemeler de ele geçirilmiştir.

Terörle Mücadele Operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir.

Bakan Soylu duyurdu! 3 terörist ölü ele geçirildi

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