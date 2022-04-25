Bakan Soylu duyurdu! 3 terörist ölü ele geçirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-5 Operasyonlarında Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde, J-SİHA ve İHA destekli müşterek operasyonda, Besta Grubundan 3 teröristi M-16 silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-5 Operasyonlarında Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde, J-SİHA ve İHA destekli müşterek operasyonda, Besta Grubundan 3 teröristi M-16 silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildiğini duyurdu.
Konuyla ilgili İçişleri'nden yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:
Eren Abluka-5 Operasyonları kapsamında, Şırnak-Merkez ilçe Bestler Dereler bölgesinde, Şırnak J.Bölge Komutanlığı koordinesinde, Şırnak İl J.K.lığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce müşterek icra edilen J-SİHA ve J-İHA destekli operasyonda; İl J.K.lığına bağlı JÖH ve Jandarma Komando birliklerince 3 BTÖ mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Teröristler ile birlikte, (3) M-16 piyade tüfeği ile teröristlere ait mühimmat, teçhizat ve malzemeler de ele geçirilmiştir.
Terörle Mücadele Operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir.
Konuyla ilgili İçişleri'nden yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:
Eren Abluka-5 Operasyonları kapsamında, Şırnak-Merkez ilçe Bestler Dereler bölgesinde, Şırnak J.Bölge Komutanlığı koordinesinde, Şırnak İl J.K.lığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce müşterek icra edilen J-SİHA ve J-İHA destekli operasyonda; İl J.K.lığına bağlı JÖH ve Jandarma Komando birliklerince 3 BTÖ mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Teröristler ile birlikte, (3) M-16 piyade tüfeği ile teröristlere ait mühimmat, teçhizat ve malzemeler de ele geçirilmiştir.
Terörle Mücadele Operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir.