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Koronavirüsten sonra yeni salgın! 11 ülkede görüldü, DSÖ açıklama yaptı!

Avrupa ve ABD'de tespit edilen en az 169 gizemli vakanın koronavirüs ile bağlantılarının araştırılması için çalışmalar başlatıldı. Gizemli hepatitin küresel bir salgına dönüşmesinden endişe ediliyor.

Koronavirüsten sonra yeni salgın! 11 ülkede görüldü, DSÖ açıklama yaptı!
Ekleme: 24.04.2022 - 10:20 Güncelleme: 24.04.2022 - 10:31 / Editör: Ozge Selin
Koronavirüsten sonra yeni salgın! 11 ülkede görüldü, DSÖ açıklama yaptı!
Dünya Sağlık Örgütü kendi sitesinden yeni bir virüse ilişkin açıklamada bulundu.

11 ülkede karılaşılan yeni virüs, 'gizemli hepatit' olarak adlandırıldı.

Koronavirüs ile bağlantılı olabileceği öne sürülen gizemli hepatitin küresel bir salgına dönüşmesinden endişe edildiği belirtildi.

Avrupa ülkeleri ve ABD merkezli nedeni bilinmeyen şiddetli hepatit virüsünün belirtilerine uyan vakalar rapor edildi.

En az 169 veka tespit edildi
İngiltere'de 114, İspanya'da 13, İsrail'de 12, ABD'de 9, Danimarka'da 6, İrlanda'da 2, Hollanda ve İtalya'da 4'er, Norveç ile Fransa'da 2'şer ve Belçika'da 1 kişiye virüsün bulaştığı aktarıldı. İrlanda'da 2'den fazla vaka olabilme ihtimalinden ötürü toplam vaka sayısı 'en az 169' olarak açıklandı.

1 ay ile 16 yaş arasındakilerde görüldü
Hepatit virüsünün genellikle 1 ay ile 16 yaş aralığındakilerde görüldüğü, virüsün şiddetli etkileri nedeniyle bugüne kadar 17 çocuğa karaciğer nakli yapıldığı kaydedildi.

Virüsün genel belirtilerinin karın ağrısı, ishal ve kusma olduğu, çoğu vakada yüksek ateş görülmediği bilgisi paylaşıldı.

Bilinen hepatitler, vakalarda görülmedi
Vakaların 74'ünde ise üst solunum yolunu etkileyen adenovirüs bulunduğu, 20 vakada koronavirüs görüldüğü ve 19 vakada hem adenovirüs hem koronavirüse rastlandığı bildirildi.

Bilinen hepatit virüsleri olan hepatit A, B, C, D ve E'ye ise vakaların hiçbirinde rastlanmadı.

Koronavirüs ile bağlantısı inceleniyor
Virüsün nasıl bulaştığına ilişkin somut bir sonuca varılmazken uluslararası seyahatlerin gizemli hepatit enfeksiyonuna neden olduğuna dair bir bulgu elde edilmedi.

Hepatit vakalarının adenovirüs ve koronavirüs ile bağlantılı olma ihtimalinin ise daha fazla incelenmesi gerektiği, özellikle bu vakaların koronavirüsün yan etkisi olduğu varsayımlarının henüz bilimsel bir karşılık bulmadığı vurgulandı.

DSÖ üyesi ülkelere, gizemli hepatit vakalarına işaret eden belirtileri tanımlama, araştırma ve Örgüte rapor etme tavsiyesi yinelendi.

Gizemli hepatit vakalarındaki belirtiler
DSÖ, 16 Nisan'daki yazılı açıklamasında, İngiltere'de 74 çocukta sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu.

Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü, bazı vakaların ise ağır karaciğer iltihabı geçirerek karaciğer nakliyle tedavi edildiği bildirilmişti.

Vakalardan birinin hepatit taşıyan biri veya birkaç kişiyle teması nedeniyle oluştuğu, diğer vakaların virüsü nereden aldığının bilinmediği kaydedilmişti.

Koronavirüsten sonra yeni salgın! 11 ülkede görüldü, DSÖ açıklama yaptı!

Koronavirüsten sonra ikinci 'küresel salgın' şüphesi
Hastalığın 'gizemli' veya 'nedeni belirsiz' olarak tanımlanması, akıllara koronavirüsünü getirirken yeni bir 'küresel salgın' ihtimalini gündeme taşıdı.

DSÖ, bazı hepatit vakalarında koronavirüsün da tespit edildiğini fakat hepatit vakalarının koronavirüse ile bağlantısının netleşmesi için vakaların genetik nitelendirmeye gitmesi gerektiğini açıkladı.

Koronavirüs, henüz adı konulmadan önce 'gizemli bir akciğer rahatsızlığı' olarak tanımlanıyordu.
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