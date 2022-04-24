  • USD: 14,71 - 14,73
  • EURO: 15,90 - 15,93
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İngiltere'de ayçiçek yağı krizi: Satışlara sınırlama getirildi!

İngiltere'de bazı market zincirleri, yemeklik yağ satışına sınırlama getirdi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, market reyonlarında yağ satışına sınırlamaları gösteren ibareler görüldü.

Ekleme: 24.04.2022 - 00:15 Güncelleme: 24.04.2022 - 00:22 / Editör: Ozge Selin
İngiltere'de ayçiçek yağı krizi: Satışlara sınırlama getirildi!
İngiltere'deki tedarik zincirinin Ukrayna savaşından olumsuz etkilenmesi nedeniyle, İngiltere'deki bazı süpermarketler her müşterinin alabileceği yemeklik yağ için sınırlamalar belirledi. Market zinciri Tesco, müşteri başına üç adet, Waitrose ve Morrisons ise iki adet yağ ürünüyle satışlara sınırlama getirdi.

'HERKESİN ÜRÜNLERE ULAŞABİLMESİ İÇİN'

BBC Türkçe'nin haberine göre; İngiltere'nin ayçiçek yağı tedariği büyük oranda Ukrayna'dan sağlanıyor. İthalat zincirinde yaşanan aksamalar stoklarda azalmaya ve alternatif ürünlere talebin artmasına neden oldu. İngiltere'de perakende ticareti temsil eden örgüt British Retail Consortium, sınırlamaların geçici olduğunu belirterek, amacın 'herkesin ürünlere ulaşabilmesi' olduğunu kaydetti.

Marketlerin hem market içi hem de online satışlarda uyguladığı sınırlamalara, zeytinyağı ve kanola yağı da dahil ediliyor.

FİYATLAR YÜZDE 10 ARTTI

Market uzmanı Ged Futter, müşterilerin yemeklik yağ konusunda birçok alternatife sahip olduğunu vurguladı. Futter, sınırlamalar yoluyla şimdilik ertelenmiş olsa da, önümüzdeki aylarda raflarda ayçiçek yağı bulmanın zorlaşabileceği uyarısında da bulundu.

Assosia adlı piyasa inceleme kuruluşunun verilerine göre, Ocak ayından bu yana bir litrelik ayçiçek yağının fiyatı ortalama yüzde 10 artarak 1,26 pound'a yükseldi.
Twitter'dan yeni karar: O reklamlar yasaklandı!
İngiltere'de ayçiçek yağı krizi: Satışlara sınırlama getirildi!
Zelenskiy'den Putin'le görüşme açıklaması! 'En güçlülerden biri olacağız'
23 Nisan 2022 koronavirüs tablosu
PKK'ya bir darbe de emniyetten! Para trafiği deşifre oldu
Bakan Çavuşoğlu: Rusya'dan Suriye'ye giden askeri ve sivil uçaklara hava sahasını kapattık
AK Partili Çelik'ten HDP'li Paylan'ın 1915 provokasyonuna tepki: Bu ahlaksız tekliftir
Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları ağırladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit babasına telefon: Kanları yerde kalmayacak
Başkan Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: 2023 hedef ve 2053 vizyonu doğrultusunda gayret gösteriyoruz
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 54 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Gemideki Kur'an-ı Kerim'in sırrı! 'NATO tatbikatlarından bile daha büyük' diyerek anlattı
Başkan Erdoğan çocuklarla bir araya geldi! Bu Millet Bahçesi'nin açılışında bugünü hayal etmiştim.
İstanbul'da bir metroda çalan şarkı tepki çekti: İşte bugün bir Meclis kuruldu sonra hemen padişah kovuldu
6'lı masada 'üçüncü ittifak' krizi! Kılıçdaroğlu karşı çıkıyor! Hesaplar kızıştı
Büyükçekmece'de trafik magandaları, ailesinin önünde sürücüyü öldüresiye dövdü
Rekabet Kurumu'ndan zincir marketler için kısıtlama önerisi
Atatürk'ün çocuklara armağanı: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanıyor
Onlarca çiftçiyi dolandırmış! CHP'li Meclis üyesinden milyonluk vurgun | Detaylar ortaya çıktı
Zelenskiy’den Rusya uyarısı! “Sizi de ele geçirecekler”
Evlat nöbetindeki babadan HDP'ye sitem: 23 Nisan’ı kutlayamıyorsak sebebi sizsiniz

Evlat nöbetindeki babadan HDP'ye sitem: 23 Nisan’ı kutlayamıyorsak sebebi sizsiniz

Süper Lig'den düşen ikinci takım Göztepe oldu!

Süper Lig'den düşen ikinci takım Göztepe oldu!

Konya'da anneanne ve torunun ölümüne neden olmuştu! Şoke eden şikayet

Konya'da anneanne ve torunun ölümüne neden olmuştu! Şoke eden şikayet

Muğla'da dudak uçuklatan vurgun! 'Süperstar' gözaltına alındı

Muğla'da dudak uçuklatan vurgun! 'Süperstar' gözaltına alındı

'Beni kimse dolandıramaz' diyen öğretmeni, 27 bin TL dolandırdılar

'Beni kimse dolandıramaz' diyen öğretmeni, 27 bin TL dolandırdılar

Rusya'nın yeni planı ortaya çıktı! Rus general duyurdu: Moskova...

Rusya'nın yeni planı ortaya çıktı! Rus general duyurdu: Moskova...