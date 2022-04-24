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ABB AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse'den önemli açıklamalar

CNN TÜRK'te canlı yayın programına katılan ABB AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse'den önemli açıklamalarda bulundu.

ABB AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse'den önemli açıklamalar
Ekleme: 24.04.2022 - 00:44 Güncelleme: 24.04.2022 - 00:53 / Editör: Ozge Selin
ABB AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse'den önemli açıklamalar
Mamak Belediye Başkanı ve ABB AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse CNN Türk Masası'nda Ankara'da yaşananlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Murat Köse geçtiğimiz günlerde ABB meclisinde gündeme getirdiği ''Kabile'' yönetimi iddiasını yineledi. Bu iddiaları isim vererek yüzlerine karşı söylediğini belirten Köse ''Oradakiler çıkıp bu yalandır diyemediler.'' ifadelerini kullandı.

Murat Köse'nin konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde;

Ankara'ya kene gibi yapışmışlar

Ben bunları anlattığım zaman beni konuşturmak istemediler. Mansur Yavaş ayağa kalktı protesto etti. Meclis üyeleri meclisi terk etti. Bizim şahsi olarak bir derdimiz yok kendisiyle. Kendisi Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkent'i Ankara'yı kabile anlayışıyla yürütüyor. CHP'yi umursamıyor İYİ Parti umurunda değil. Biz de bunu savunuyoruz. ABB gayri nizami bir yapı tarafından yönetiliyor. Bu yapı Ankara'nın kaynaklarını heba ediyor. Tüm Ankara'ya kene gibi yapışmış ve Ankara halkının kaynaklarını emiyor. Bu yapının dürüst bir şey üretmesi mümkün mü?

Yapının sendika çalışması

Sendikalarla ilgili bir çalışma yaptı bu yapı. Bu yapı işçileri bir araya toplayarak sendika üyeliklerinin değiştirilmesi için küfürlerle tehdit ettiler. Önceki hakim sendika yapısı şuandaki ile farklı.

Ben bunları anlattım sekiz gün geçti. Oradakiler çıkıp ''bu yalandır'' diyemediler.

Talimatla CHP'li meclis üyesini dövdüler

Bu çetenin mensuplarından bir tanesi ABB'de CHP'li bir meclis üyesini tekme tokat dövüyor. Bir pastanenin önünde herkesin içerisinde. Bunu nasıl kim açıklayabilir. Bu yapı her türlü şiddeti uyguluyor. Bu darp konusunda talimat veren de yine bizim dile getirdiğimiz kabile üyelerinden birisi. Devamında bu CHP'li üyenin de görevi değiştirildi.

Benim gözümün önünde AK Parti'li meclis üyesini tehdit ettiler

Yine bu yapı belediye meclisinde benim gözümün önünde AK Parti'li bir belediye meclis üyesini tehdit etti. Bu talimatı da Mansur Yavaş'ın verdiği söyleniyor. Bu konu da hukuka taşındı.

ANKAPARK üzerinden yapılan tartışmaları değerlendiren Murat Köse konuyla ilgili olarak şunları söyledi;

''ANKAPARK Ankara'nın vizyon projelerinden birisidir. Faaliyete de geçti. Ama nasıl olduysa ilişkiler sonucunda kullanılamaz bir hale geldi. Orada milli bir servet var. Bu yapı daha güzel bir hale getirilebilirdi. Burada gereksiz bir siyasi kavgadansa daha yapıcı olunması gerekirdi. Verdiği rakamlar da doğru değil. O miktarın yarısı kadar bir miktar var. Ama artık bu geçmişte kaldı. Biz önümüze bakacağız. Hazır bir proje var. Burayı hayalet parka dönüştürerek burayı bir ucube olarak göstermek istiyor. Buna hakkı yok. Bunu çok daha güzel bir hale getirebilirdi. Orası çürüyor. Yarın bir gün devraldığı zaman bunu ne yapacak? Şirketle anlaşmak adına oturmadı bile kendisi.''

ABB AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse'den önemli açıklamalar
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