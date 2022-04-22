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Tesla robo taksiler için tarih verdi: Otobüsten daha ucuz olacak

Tesla'nın bir sonraki büyük projesi, toplu taşımadan daha ucuz olmayı vaat eden kendi kendini süren "robo taksiler" üretmeyi içeriyor. Tesla CEO'su Elon Musk, yeni projesine dair açıklamalar yaparak "2024'te bunun hacimli üretimine ulaşmayı hedeflediğimiz çok güçlü bir ürün olacağını düşünüyorum." diyerek robo taksilerin otobüsten ucuz olacağını vadetti.

Ekleme: 22.04.2022 - 16:24 Güncelleme: 22.04.2022 - 16:27 / Editör: Ozge Selin
Tesla robo taksiler için tarih verdi: Otobüsten daha ucuz olacakElon Musk'a göre robo taksi standart bir Tesla elektrikli otomobilden çok farklı olacak.

Direksiyonsuz veya pedalsız üretilecek ve çevresinde oldukça heyecan verici bir çok özellik bulunacak.

Musk, taksinin ana amacının 'Her şeyi hesaba katarak, mil başına en düşük tam olarak kabul edilen maliyeti veya kilometre başına maliyeti elde etmek' olduğunu söyledi.

Bazı tahminlerimize baktığımızda, robo taksi yolculuğunun bir otobüs biletinden, sübvansiyonlu otobüs biletinden veya sübvansiyonlu metro biletinden daha ucuza mal olacağı görülüyor.

Tesla robo taksiler için tarih verdi: Otobüsten daha ucuz olacak

Ancak, robo taksileri çalıştırmanın anahtarı, kendi kendine sürüş teknolojisinde ustalaşmaktır.

Musk, mevcut Tesla'lar için tam bir kendi kendine sürüş sistemi vaat etmek için yıllarını harcadı.

Ancak mevcut yineleme yalnızca belirli koşullarda kendisini sürdürebilir.

Tesla robo taksiler için tarih verdi: Otobüsten daha ucuz olacak

Elon Musk, Tesla'nın gerçek bir kendi kendine sürüş sisteminin ne zaman geleceğini tahmin etme işaretini sık sık kaçırdığını kabul etti

Yine de Tesla'nın CEO'su, şirketin nihayet bu yıl içinde gerçek bir kendi kendini süren araba sistemi geliştireceğinden emin.

Şirket, 2023 yılında robo taksileri tanıtmak için resmi bir etkinlik düzenlemeyi planlıyor.
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