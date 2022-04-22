TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, kamu düzenini, kişisel hak, özgürlükleri koruyacak "Dezenformasyon Yasası" çalışmalarında son aşamaya gelindiğini söylemişti.60 maddelik taslak metin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında yaklaşık 60 maddeden ve üç bölümden oluşması öngörülen taslak metnin sunumu yapıldı.Düzenlemenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldiği iftarda da gündeme geldiği belirtildi.Önümüzdeki hafta salı günü ise AK Parti ve MHP'li kurmayların düzenlemeyi değerlendirmeleri bekleniyor.Taslak metnin ana unsuru "yalan haber" ve "dezenformasyonla" mücadele. Düzenleme ile özel hayatın dokunulmazlığına ve kişisel verilerin korunmasına yönelik maddelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.Yalan haber tanımlamasının da yapıldığı düzenlemeyle, sosyal medyada yalan ve yanıltıcı haberleri yayanlara cezai yaptırım uygulanması söz konusu olabilecek.Sosyal medyada dezenformasyona karşı 60 maddelik düzenleme #2Sosyal medya şirketlerinin temsilcilerinin 'gerçek' kişi olması sağlanacak.Düzenleme ile internet medyasının da yasal altyapıya kavuşturulması öngörülüyor.Kanun teklifinin kısa süre içerisinde Meclis Başkanlığına sunulması planlanıyor.