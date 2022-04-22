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İŞKUR ilanları tek tek yayınladı: 100 bini aşkın işçi aranıyor! O meslekler belli oldu

İş arayanlar dikkat! Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 100 bini aşkın işçi aradığını açıkladı. İş arayanları ilgilendiren listede, gıda sektöründen turizme, güvenlikten, büro memurluğuna kadar birçok alanda personel ilanı bulunuyor.

Ekleme: 22.04.2022 - 12:59 Güncelleme: 22.04.2022 - 13:06 / Editör: Ozge Selin
İŞKUR ilanları tek tek yayınladı: 100 bini aşkın işçi aranıyor! O meslekler belli oldu
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) güncel açık iş sayısını açıkladı. İnternet sitesinden derlenen verilere göre Türkiye genelinde işverenler, İŞKUR üzerinden 100 bin eleman arıyor. Peki ilanlarda hangi meslekler var? Hangi alanda ne kadar personel aranıyor?

İşte o liste...

Beden işçisi (inşaat, taşıma, temizlik vb.) - 19443

Muhasebeci - 2053

Turizm ve otelcilik elemanı - 1644

Şoför - 1387

Özel güvenlik görevlisi - 1213

Çağrı merkezi temsilcisi - 1107

CNC operatörü - 1087

Paketleme işçisi - 1049

Depo görevlisi - 845

Büro memuru - 765

Bulaşıkçı - 665

Perakende satış elemanı (gıda) - 636

Diğer imalat ve ilgili işçiler (elle,makine) - 611

Akaryakıt satış elemanı (pompacı) - 506

Elektrik teknisyeni - 486

Servis komisi - 472

Kaynakçı - 434

Mutfak görevlisi 431

Düz dikiş makineci - 366

Depo sevkiyat sorumlusu - 358
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