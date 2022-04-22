İŞKUR ilanları tek tek yayınladı: 100 bini aşkın işçi aranıyor! O meslekler belli oldu
İş arayanlar dikkat! Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 100 bini aşkın işçi aradığını açıkladı. İş arayanları ilgilendiren listede, gıda sektöründen turizme, güvenlikten, büro memurluğuna kadar birçok alanda personel ilanı bulunuyor.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) güncel açık iş sayısını açıkladı. İnternet sitesinden derlenen verilere göre Türkiye genelinde işverenler, İŞKUR üzerinden 100 bin eleman arıyor. Peki ilanlarda hangi meslekler var? Hangi alanda ne kadar personel aranıyor?
İşte o liste...
Beden işçisi (inşaat, taşıma, temizlik vb.) - 19443
Muhasebeci - 2053
Turizm ve otelcilik elemanı - 1644
Şoför - 1387
Özel güvenlik görevlisi - 1213
Çağrı merkezi temsilcisi - 1107
CNC operatörü - 1087
Paketleme işçisi - 1049
Depo görevlisi - 845
Büro memuru - 765
Bulaşıkçı - 665
Perakende satış elemanı (gıda) - 636
Diğer imalat ve ilgili işçiler (elle,makine) - 611
Akaryakıt satış elemanı (pompacı) - 506
Elektrik teknisyeni - 486
Servis komisi - 472
Kaynakçı - 434
Mutfak görevlisi 431
Düz dikiş makineci - 366
Depo sevkiyat sorumlusu - 358