İŞKUR ilanları tek tek yayınladı: 100 bini aşkın işçi aranıyor! O meslekler belli oldu

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) güncel açık iş sayısını açıkladı. İnternet sitesinden derlenen verilere göre Türkiye genelinde işverenler, İŞKUR üzerinden 100 bin eleman arıyor. Peki ilanlarda hangi meslekler var? Hangi alanda ne kadar personel aranıyor?İşte o liste...Beden işçisi (inşaat, taşıma, temizlik vb.) - 19443Muhasebeci - 2053Turizm ve otelcilik elemanı - 1644Şoför - 1387Özel güvenlik görevlisi - 1213Çağrı merkezi temsilcisi - 1107CNC operatörü - 1087Paketleme işçisi - 1049Depo görevlisi - 845Büro memuru - 765Bulaşıkçı - 665Perakende satış elemanı (gıda) - 636Diğer imalat ve ilgili işçiler (elle,makine) - 611Akaryakıt satış elemanı (pompacı) - 506Elektrik teknisyeni - 486Servis komisi - 472Kaynakçı - 434Mutfak görevlisi 431Düz dikiş makineci - 366Depo sevkiyat sorumlusu - 358