  • USD: 14,64 - 14,67
  • EURO: 15,86 - 15,89
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'den müjde: F-35 ayarında bir uçağı dost ülkelere teslim edeceğiz!

"Milli Muharip Uçak" (MMU) projesi hakkında önemli bilgiler paylaşan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "2030'da inşallah F-35 ayarında bir uçağı Hava Kuvvetlerimize ve dost ülkelere teslim edeceğiz" diye konuştu.

TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'den müjde: F-35 ayarında bir uçağı dost ülkelere teslim edeceğiz!
Ekleme: 21.04.2022 - 09:34 Güncelleme: 21.04.2022 - 09:36 / Editör: Ozge Selin
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'den müjde: F-35 ayarında bir uçağı dost ülkelere teslim edeceğiz!
Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Enerji Teknolojileri Enstitüsü tarafından düzenlenen Uluslararası Havacılık Teknolojileri İtki Sistemi Kongresi başladı.

GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrenin açılışında konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, şirketin çalışmalarına değinerek, çok sayıda projelerinin olduğunu ve bunlardan en büyüğünün Milli Muharip Uçak olduğunu söyledi.

Şimdilik uçağı, Amerika'dan temin etmek üzere oldukları motorla uçuracaklarını belirten Kotil, özgün ve yerli motoruna ise 2030 yılı gelmeden Türkiye'nin sahip olacağını kaydetti.

Kotil, uçağın ilk bloklarının 2028'de teslim edileceğini dile getirerek, "2030'da inşallah F-35 ayarında bir uçağı Hava Kuvvetlerimize ve dost ülkelere teslim edeceğiz." diye konuştu.

TUSAŞ'ın devam eden projeleriyle ilgili bilgi veren Kotil, uçak motorlarından da bahsetti.

Kotil, sivil ve askeri sektörde motorun çok önemli olduğunu vurgulayarak, "İyi bir motor aynı zamanda iyi bir uçak oluyor." dedi.

"EN ÖNEMLİ KISIM İNSAN KAYNAĞI"

TEI Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mahmut Akşit de devletin verdiği görevleri, ülkenin ihtiyaç duyduğu yüksek teknoloji ürünleri, hava araçlarının motorlarını geliştirmek için görevli olduklarını söyledi.

Bir görev verildiği zaman konunun bütün taraflarını gözeterek ilerlemek gerektiğine işaret eden Akşit, yapılan işi detaylı ve kapsamlı analiz ederek, ana komponentlerinin yerine getirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Akşit, TEI olarak bir motor işine girdiklerinde ciddi bir mühendislik ekibi kurduklarını anlatarak, "En önemli kısım insan kaynağı. Yani sürekli nitelikli donanımla gelen insan kaynağı. Sanayici olarak görevimiz eğitim-öğretim değil, eğitimin üniversitede olması lazım. Yetişmiş olarak gelmesi lazım ki kısa sürede işin içine entegre olup iş üretmeye başlasın. İşte o ayağını da Gebze'de yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Verdikleri eğitimlerin önemine değinen Akşit, "Burada ekosistemi kurmak için kendi milli sanayimiz için ihtiyacımız var. Niye burayı seçtik? Türkiye'de daha önce kurulmuş, kendini ispatlamış uçak fakültelerimiz var. Bunlar genel olarak uçak fakültesi olarak kurulmuş. Şöyle bir kurgu olsun istedik; burada yeni bir fakülte kuralım ama bu motor teknolojileri ağırlıklı ihtisas fakültesi olsun." şeklinde konuştu.

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ise üniversitede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek GTÜ'nün mevcut araştırmacı ve araştırma altyapı olanaklarıyla bilimsel çalışmaların sayısını artırdığını ve bilgi üretim merkezi olarak ülkenin hedeflerine katkı sunmaya devam ettiğini ifade etti.

Havacılık ve Uzay Teknolojilerinde Uygulamalı İtki Sistemi Tasarım Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı'ndan mezun öğrencilerin çalışma ve makalelerinden oluşan sunumlar ile sektörde faaliyet gösteren şirket temsilcilerinin konuşma yapacağı kongre bugün sona erecek.
PKK'yı 'Pençe Kilit' korkusu sardı: Elebaşı Murat Karayılan çareyi eylem çağrısı yapmakta buldu
Şoförü kalp krizi geçiren İETT otobüsü 6 araca çarptı!
Başkan Erdoğan canlı bağlantı ile katılacak! Üç denizde Mavi Vatan-2022 tatbikatı sürüyor
Macron ve Le Pen'in canlı yayında ikna gücü ankete yansıdı
Resmi Gazete'de yayınlandı! Hakimler ve savcıların sosyal medyada uyması gereken kurallar...
Kılıçdaroğlu'nun fatura şovu bitti şimdi hesap zamanı! Her an elektriği kesilebilir
Rusya Mariupol'ün kontrolünü ele geçirdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bursa'daki terör saldırısı hakkında açıklama! Yaralıların durumu nasıl?.
Yerli otomobil TOGG için mega sanayi sitesi geliyor
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, her şeye zam yaptı: Sıra kurmaylarına gelince de paraya acımadı!
Metro arızalanınca İstanbullu kendini karanlık tünellerden yürürken buldu
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'den müjde: F-35 ayarında bir uçağı dost ülkelere teslim edeceğiz!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve yandaşlarının 'Zambiya' komedisi! İşte gerçekler...
İsrail'den yeni zulüm: Şehit naaşından organ çalıyorlar
Çeçen lider Kadirov'dan dikkat çeken Mariupol paylaşımı: Öğle saatlerinde ele geçirilecek
Yunan ve Rum yine rezil oldu... Paraşütçü komando uçakta asılı kaldı!
Sağlık Bakanlığı iki Türk hasta için harekete geçti: Fas ve Mısır’dan alınıp ülkeye getirildiler
Pençe Kilit operasyonuyla stratejik noktalar kontrol altına alındı!
Taciz tecavüz derken CHP şimdi de şantajcıya sahip çıktı! 'Elimde müstehcen görüntülerin var...'
Karadeniz gazı için süper teşvik geliyor! KDV muafiyeti hamlesi... SABAH
1400 liraya kadar ödeme yapılıyor! Eğitim, sağlık, elektrik ve yakacak... Sadece kimlik yeterli

1400 liraya kadar ödeme yapılıyor! Eğitim, sağlık, elektrik ve yakacak... Sadece kimlik yeterli

İstanbul’un Hanımağa’sı yakalandı: Kocası cezaevine girince bakın neler yapmış!

İstanbul’un Hanımağa’sı yakalandı: Kocası cezaevine girince bakın neler yapmış!

WhatsApp Business ek özellikler için para isteyecek

WhatsApp Business ek özellikler için para isteyecek

Dev yarıklar oluştu: İstanbul'un yanı başında korkutan görüntü

Dev yarıklar oluştu: İstanbul'un yanı başında korkutan görüntü

SGK’dan 18-75 yaş arası başvurana veriliyor! Bu destekleri almayı unutmayın!

SGK’dan 18-75 yaş arası başvurana veriliyor! Bu destekleri almayı unutmayın!

İçinden çıkan dehşete düşürdü! Evin bahçesinde...

İçinden çıkan dehşete düşürdü! Evin bahçesinde...