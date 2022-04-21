Metro arızalanınca İstanbullu kendini karanlık tünellerden yürürken buldu

İstanbul'da İETT otobüslerinin yanı sıra metro ve tramvaylarda da bakımsızlıktan dolayı aksaklıklar yaşanıyor.

İstanbul'da İETT otobüslerinin yanı sıra metro ve tramvaylarda da bakımsızlıktan dolayı aksaklıklar yaşanıyor. Son olarak dün akşam M1 Yenikapı - Atatürk Havalimanı metro hattında arıza yaşanınca, İstanbullular kendilerinin karanlık metro tünellerinden yürürken buldu. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada tepki çekti.