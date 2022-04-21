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İsrail'den yeni zulüm: Şehit naaşından organ çalıyorlar

İşgalci İsrail’in Filistinlilere yönelik istismarı bitmiyor. Filistin Enformasyon Bakanlığı, işgal makamlarını, ellerinde tuttukları şehitlerin organlarını çalmakla suçladı.

İsrail'den yeni zulüm: Şehit naaşından organ çalıyorlar
Ekleme: 21.04.2022 - 09:18 Güncelleme: 21.04.2022 - 09:19 / Editör: Ozge Selin
İsrail'den yeni zulüm: Şehit naaşından organ çalıyorlar
İşgalci İsrail’in Filistinlilere yönelik istismarı bitmiyor. Filistin Enformasyon Bakanlığı, işgal makamlarını, ellerinde tuttukları şehitlerin organlarını çalmakla suçladı. Bakanlığın yayınladığı resmi rapora göre 9’u çocuk, 3’ü kadın olmak üzere 105 şehidin cenazesi morgda bekletiliyor. İşgalciler, naaşları nerede tuttuklarını asla açıklamıyor. 256 şehidin cenazesi ise Sayılar Mezarlığı’nda tutuluyor.

İşgalci İsrail polisi, kendilerine saldırıda bulunduğu iddiasıyla ateş açtığı 22 yaşındaki Abdurrahman Ali adındaki Filistinli genci vurdu.

ORGANLARINI ÇALIYORLAR

Filistinli araştırmacılar; işgalcilerin bu cesetleri istismar ettiğini, organlarını çaldığını ve İsrailli hastaları tedavi etmek için kullandığını tespit etti. Geçtiğimiz yıllarda morglarda saklanan şehitlerin birçok fotoğrafı yayınlanmış, cenazelerin ailelere teslim edilmesinden sonra naaşlarda bazı organların eksik olduğu ortaya çıkmıştı. Nisan ayının başından beri Batı Şeria ve işgal altındaki iç bölgelerde 16 Filistinli şehit edildi. 7 kişinin cenazesi teslim edilmedi. Şehit Cenazelerini Geri Alma Komitesi yıl başından bu yana naaşı verilmeyen kişilerin sayısının 13’e yükseldiğini duyurdu.
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