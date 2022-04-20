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SİHA'ların başarısı Yunanları endişeye soktu! 'Türklerin var bizim niye yok'

Yerli ve Milli SİHA'ların büyük başarısı dünyanın gündeminde. Savunma sanayiinde atılım yapan Türkiye'nin SİHA'larını yakından takip eden komşu Yunanistan'ı endişe sardı. Kathimerini gazetesinin haberinde Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın ordunun hava gücünü iyileştirmek için arayışlarda bulunduğu, Fransa, ABD ve İsrail ile görüşmeler yapıldığı kaydedildi.

SİHA'ların başarısı Yunanları endişeye soktu! 'Türklerin var bizim niye yok'
Ekleme: 20.04.2022 - 10:41 Güncelleme: 20.04.2022 - 10:46 / Editör: Ozge Selin
SİHA'ların başarısı Yunanları endişeye soktu! 'Türklerin var bizim niye yok'
Türkiye'de üretilen Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA), ülke sınırları dışındaki operasyonlarda kilit rol oynuyor.

SİHA'lar Ukrayna dahil birçok ülkeye satılırken, insansız araç Ukrayna güçlerince askeri harekatlarda kullanılıyor.

Yunanistan basını, Türkiye'nin SİHA teknolojisindeki ilerlemesine ilişkin Atina'da tartışmalar yaşandığını yazdı.

SİHA'ların başarısı Yunanları endişeye soktu! 'Türklerin var bizim niye yok'

Kathimerini gazetesinin haberinde, Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın ordunun hava gücünü iyileştirmek için arayışlarda bulunduğu, Fransa, ABD ve İsrail ile görüşmeler yapıldığı kaydedildi.

Fransız devriye drone'ları ve anti-SİHA sistemlerine ilişkin teklifin söz konusu bakanlığa sunulduğu notuna yer verilen haberde, 'İsrail ve ABD ile MQ-9 Reaper tedariği konusunda görüşmeler var.' denildi.

SİHA'ların başarısı Yunanları endişeye soktu! 'Türklerin var bizim niye yok'

Haberde ayrıca, 'Atina'nın Türkiye'nin SİHA yeteneklerine dair kaygıları, Bayraktar TB2'nin Ukrayna'da oynadığı belirleyici rolün ardından körüklenmiş durumda.' tespitinde bulunuldu.

Türk SİHA'larının Avrupa ülkeleri tarafından gün geçtikçe daha fazla ilgi gördüğüne dikkat çekildi.

Öte yandan, Yunanistan'da yerli üretim alanında 'çok iddialı' çalışmaların olduğu, bununla birlikte yerli havacılık endüstrisinin mevcut durumuna işaret edilerek, yapım olanaklarının sınırlı olması nedeniyle beklentilerin düşük kaldığı aktarıldı.

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