CHP'nin 23 Nisan temsili! Çocuklara dolar sorusu sordurdular!

TBMM'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası kapsamında etkinlikler düzenleniyor.Bugün 'Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi' programı açılışı yapıldı.Program kapsamında TBMM küçük misafirlerini ağırladı.Bir grup çocuk ise CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ı odasında ziyaret etti.Ziyarette çocuklar Tanal'a sorular sorarken o anlara ilişkin görüntüler de Tanal'ın Twitter hesabından yayınlandı.Paylaşılan videoda ise çocuklara CHP'li görevlilerin sordurduğu sorular dikkat çekti.Videodaki çocukların "Dolar nasıl düşer?" sorusuna Tanal, güvercin-güven metaforu ile cevap verdi.Tanal, "Yatırım da yatırımcılar da güvercinler gibi bir ülkeye yatırım yapacaksa o ülkenin hukuk güvenliğine bakar. Ülkemizde hukuk güvenliğini sağlarsan o zaman adalet de olur, dolar da düşer ama bunu biz düşüreceğiz. O konuda rahat olun" diye konuştu.Tanal videoyu ise, "23 Nisan kapsamında TBMM'yi ziyaret eden miniklerin zihnini, Türkiye'deki ekonomik kriz, pahalılık, dövizdeki yükseliş meşgul ediyor. Minikler, 'Dolar nasıl düşer?' sorusunu yöneltti. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız bile geçim derdine düşmüşse vay halimize!" notu ile paylaştı.