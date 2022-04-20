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CHP'nin 23 Nisan temsili! Çocuklara dolar sorusu sordurdular!

23 Nisan etkinlikleri kapsamında TBMM'yi ziyaret eden çocuklara CHP'lilerin "Dolar ne zaman düşer" sorusunu sordurdukları anları İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal Twitter'dan paylaştı.

Ekleme: 20.04.2022 - 16:09 Güncelleme: 20.04.2022 - 16:12 / Editör: Ozge Selin
CHP'nin 23 Nisan temsili! Çocuklara dolar sorusu sordurdular!
TBMM'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası kapsamında etkinlikler düzenleniyor.

Bugün 'Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi' programı açılışı yapıldı.

Program kapsamında TBMM küçük misafirlerini ağırladı.

CHP'nin 23 Nisan temsili! Çocuklara dolar sorusu sordurdular!

Çocukların Mahmut Tanal'ı ziyareti
Bir grup çocuk ise CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ı odasında ziyaret etti.

Ziyarette çocuklar Tanal'a sorular sorarken o anlara ilişkin görüntüler de Tanal'ın Twitter hesabından yayınlandı.

CHP'nin 23 Nisan temsili! Çocuklara dolar sorusu sordurdular!

Çocuklara dolar sorusu sordurdular
Paylaşılan videoda ise çocuklara CHP'li görevlilerin sordurduğu sorular dikkat çekti.

Videodaki çocukların "Dolar nasıl düşer?" sorusuna Tanal, güvercin-güven metaforu ile cevap verdi.

Tanal, "Yatırım da yatırımcılar da güvercinler gibi bir ülkeye yatırım yapacaksa o ülkenin hukuk güvenliğine bakar. Ülkemizde hukuk güvenliğini sağlarsan o zaman adalet de olur, dolar da düşer ama bunu biz düşüreceğiz. O konuda rahat olun" diye konuştu.

"Mahmut Tanal: Çocuklar dolar nasıl düşer diye sordular"
Tanal videoyu ise, "23 Nisan kapsamında TBMM'yi ziyaret eden miniklerin zihnini, Türkiye'deki ekonomik kriz, pahalılık, dövizdeki yükseliş meşgul ediyor. Minikler, 'Dolar nasıl düşer?' sorusunu yöneltti. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız bile geçim derdine düşmüşse vay halimize!" notu ile paylaştı.
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