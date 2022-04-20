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Bursa'da patlama! Terör saldırısını kim gerçekleştirdi? O örgütün izleri

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bu sabah infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse yönelik gerçekleşen ve bir personelin şehit olduğu terör saldırısıyla ilgili Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar önemli değerlendirmelerde bulundu. Ağar Bursa'daki patlamayı kimin gerçekleştirdiğine ilişkin tespitlerini terör eylem tarzı üzerinden aktardı.

Bursa'da patlama! Terör saldırısını kim gerçekleştirdi? O örgütün izleri
Ekleme: 20.04.2022 - 11:48 Güncelleme: 20.04.2022 - 11:56 / Editör: Ozge Selin
Bursa'da patlama! Terör saldırısını kim gerçekleştirdi? O örgütün izleri
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 07.30 sıralarında el yapımı patlayıcı ile terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda otobüs ağır hasar alırken, 1 infaz koruma memuru şehit oldu. Saldırı sırasında 4'ü ağır çok sayıda personel de yaralandı. Bursa Valisi Yakup Canbolat, patlamanın elektrik direğinin dibine bırakılan bir EYP'nin patlatılması ile meydana geldiğini duyurdu.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar  yaptığı değerlendirmede Bursa'daki terör saldırısının YPG-PKK tarzına benzediğini ve ya bizzat bu örgütler ya da onlarla iltisaklı yapılar tarafından yapılmış olabileceğini aktardı.

Bursa'da patlama! Terör saldırısını kim gerçekleştirdi? O örgütün izleri

'YOĞUN TERÖR SALDIRILARINDAN TERÖRLE ETKİN MÜCADELEYLE BUGÜNE GELİNDİ'

'Kuzeyimizde bir savaş var. Diğer yandan Türkiye'nin geleceğinin dizayn edilmesiyle ilgili son derece manipülatif hareketler karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle 15 Temmuz darbesi öncesinde bir terör kuşağına girmiştik. Hendek terörü de o dönemlerde yaşanmıştı. Sonrasında hem YPG-PKK hem de işbirlikçileri ve DEAŞ olmak üzere her türlü terör eyleminin altına imza atmıştı.'

Bursa'da patlama! Terör saldırısını kim gerçekleştirdi? O örgütün izleri

'GÖZDEN KAÇIRILMAMASI GEREKEN DETAY'

'Bugün ne oldu? Kocaeli'nde 3 tane adam yakalandı. Çekecekleri videolar için bin 500 dolar. Yakacakları her araç için 5 bin dolar vereceklerini söylüyorlar.'

Bursa'da patlama! Terör saldırısını kim gerçekleştirdi? O örgütün izleri

'EYLEM TARZI YPG-PKK'YI İŞARET EDİYOR'

'Dün Duran Kalkan'ın bir açıklaması vardı. 'Eğer operasyonlar durmazsa terör eylemlerini Türkiye'nin şehirlerine, metropollerine yayacağız'' diyor. Bu tabi PKK-YPG türevi bir yapıyı işaret ediyor.

İlk gözüken veriler eylem tipi olarak da ortaya çıkan video tehdidi itibarıyla da onlar ya da onlarla iltisaklı olanlar tarafından yapılmış olabileceğini söylüyor.'

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Bursa'da patlama! Terör saldırısını kim gerçekleştirdi? O örgütün izleri
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