Zelenskiy duyurdu: Rusya Donbas için savaşa başladı

Zelenskiy, yayımladığı video mesajında, Rus ordusunun Donbas'ta taarruza başladığını, ne kadar Rus askeri sevk edilirse edilsin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeyi ve devleti savunacağını belirtti.Zelenskiy, "Artık Rus birliklerinin uzun süredir hazırlandıkları Donbas için savaşa başladığını söyleyebiliriz. Artık Rus ordusunun önemli bir kısmı bu taarruza odaklanmış durumda. Oraya ne kadar Rus askeri sevk edilirse edilsin, savaşacağız. Kendimizi savunacağız. Bunu her gün yapacağız. Ukrayna'ya ait hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu."RUSYA'NIN UKRAYNA'YA YÖNELİK FÜZE SALDIRILARI STRATEJİK SAÇMALIK"Rus ordusunun Ukrayna'ya karşı füze saldırılarını azaltmadığını ve bu füze saldırılarının savaşın durumunu değiştirmediğini kaydeden Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarının stratejik saçmalık olduğunu ve bunun Rusya'nın kendi kendini silahsızlandırmasına yol açacağını savundu.Zelenskiy, Rusya'nın sabah saatlerinde Lviv, Dnipropetrovsk ve Ukrayna'nın diğer şehirlerine düzenlediği füze saldırısının Ukrayna'nın, tüm dünyanın ve tarihin Rusya'dan Ukrayna'ya saldırmasından çok daha fazlasını alacağı anlamına geldiğini dile getirdi.Zelenskiy ayrıca, savaş sonrası ülke ekonomisinin gelişimine ilişkin net bir anlayışın geliştirilmesi gerektiğini kaydederek, "Elbette küçük ve orta ölçekli işletmelere vergiler ve idari koşullar açısından en rahat ve özgür ortam sağlanmalıdır" şeklinde konuştu.Dijitalleşme, güvenlik, savunma potansiyelinin yeni bir seviyeye çıkarılmasının en önemli önceliklerinden olduğunu, ayrıca yargı, yolsuzlukla mücadele ve diğer önemli reformların da tamamlanmasının önemini vurgulayan Zelenskiy, tüm bunların, "savaştan sonra bir yıl içinde, beş yıl içinde, on yıl içinde, yirmi yıl içinde Ukrayna'nın nasıl olacağına dair bir vizyon için çalışması" gerektiğini belirtti."SAVAŞ SONRASI EKONOMİNİN KALKINDIRILMASINA YÖNELİK KAPSAMLI BİR PLAN GELİŞTİRİYORUZ"Zelenskiy, "Savaş bittiğinde tam olarak hazır olmamız için ayrıntılı bir şekilde çalışmak gerekiyor. Yıkılanların restorasyonunu, devlet yapılarının modernizasyonunu ve Ukrayna'nın gelişiminin maksimum hızlandırılmasını sağlayan kapsamlı bir plan geliştiriyoruz" ifadesini kullandı.PENTAGON'DAN TAKTİK TABUR AÇIKLAMASIBir grup gazeteciye Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin bilgilendirmede bulunan üst düzey bir Pentagon yetkilisi, Rus ordusunun doğu Ukrayna'daki yığınağına devam ettiğini ifade etti.Yetkili, "Geçen hafta Perşembe toplam taktik tabur sayısını konuştuğumuzdan bu yana Ukrayna'daki Rus taktik taburların sayısı 76'ya çıktığını değerlendiriyoruz. Yani en son konuştuğumuzdan bu yana 11 taktik tabur eklediler." ifadelerini kullandı.Rusya'nın taktik taburları ortalama 800 ile 1000 askerden oluşuyor.Rus güçlerinin tamamının Ukrayna'nın doğu ve güney kesimlerinde olduğunu belirten yetkili, Rus Hava Kuvvetlerinin halen savaş bölgesinde ortalama 200 sorti uçuş yaptığını ve son birkaç gün içinde Rusya'nın uzun menzilli bombardıman uçakları ile Kiev ve Lviv'de askeri hedefleri bombaladığını kaydetti.Yetkili, Moskova füze kruvazörünün batırılmasından sonra Rusya'nın Karadeniz'deki gemilerinde herhangi bir hareketlenme söz konusu olmadığını kaydetti.Pentagon yetkilisi, ayrıca Donetsk bölgesinde Rusya'nın topçu ateşinin artmaya başladığını belirtti.ABD'nin Ukrayna ordusuna sağlayacağı obüs topları için Ukraynalı eğitmenlere eğitim vermek üzere hazırlıkların devam ettiğini belirten yetkili, bu eğitimlerin yakın zamanda Ukrayna'nın dışında başlayacağını belirtti.