Sebze ve meyvede marketler arasında değişen fiyat farkı 'pes' dedirtti!

Sebze ve meyvede marketler arasındaki fiyat farkları 'pes' dedirtiyor. Öyle ki; aynı çeşit elmayı 10.95 liraya da 26.93 liraya da satan bulunuyor. Salkım domates de bir markette 19.90, başkasında 46.90 liraya tezgaha çıkıyor.

Sebze ve meyvede tarla ile market fiyatı arasında uçurum tüketicinin cebini yakıyor.Tarladan çıkan ürün, markette kat kat fazlasına karşımıza çıkıyor.Hatta Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin (TZOB) son araştırmasına göre, Ramazan'da bu fark 5.9 kata kadar çıktı.Ancak tek sıkıntı bu değil. Marketler arasındaki fiyat farkları da baş döndürüyor.Sebze-meyvelerin fiyatı marketten markete değişirken, bazı ürünlerde büyük uçurum ortaya çıkıyor.ÜRÜN AYNI AMA...Öyle ki; starking elma bir markette 10.95 liraya tezgaha çıkarken, başka bir markette 26.93 liraya satışa sunuluyor.Deveci türü armudun kilosunu 9.90 liraya da, 14.95 liraya da, 15.50 liraya da, 23.50 liraya da satan market bulunuyor.Salkım domates de bir markette 19.90, başka bir markette 46.90 liraya; patlıcan bir markette 19.90, diğerinde 37.90 liraya; kabak bir markette 9.90, diğerinde 19.90 liraya tüketiciyle buluşuyor.Yine bir markette 7.90 lira satılan havuç, bir başka markette 16.50 liralık fiyat etiketiyle müşterilere sunuluyor.Bu farklar nedeniyle alışverişe çıkmadan önce fiyatları araştırmak önem taşıyor.