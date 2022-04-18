'Arapça broşür' yalanı: Muhalif gazeteci kendi paylaşımıyla rezil oldu

Türkiye'de bazı siyasiler ve medya organları ayağıyla mülteciler ve yabancılar üzerinden ırkçı söylem ve paylaşımlar, provokatif boyutlara ulaştı.Sosyal medyada paylaşılan gönderide, Migros Süpermarketin Arapça broşür hazırladığına yönelik bir iddia ortaya atıldı. İddiayı ortaya atan isim Aykırı gazetesinin yöneticisi Batuhan Çolak. Birçok kişinin paylaştığı broşürdeki yazılar ise Arapça değil Farsça.Söz konusu broşür, Migros'un İran'a komşu olan Iğdır'daki şubesine ait. İranlı turistlerin uğrak noktalarından olan Iğdır'da bu broşürde ise 'Iğdır Şehrine Hoş Geldiniz' yazıyor.'YETER IRKÇILIĞINIZ'Sosyal medya hesabından birçok kişi paylaşıma tepki gösterdi.Müfid Yüksel, 'Broşür Arapça değil, Farsça. 'Iğdır Şehrine Hoş Geldiniz' diye yazıyor. Iğdır İran'a komşu. Bu son derece normal. Mesela İran'ın Türkiye ile komşu Bazergan Kasabasında Türkçe tabela ve broşürler ne kadar normal ise...Yeter ırkçılığınız.' dedi.PAYLAŞIMI SİLMEMESİ, AMACIN HABER VERMEK DEĞİL, PROVOKASYON OLDUĞUNU GÖSTERİYORYaptığı paylaşımla mültecilere yönelik kin ve nefret ateşine odun taşıyan Çolak, yapılan itirazlara ve düzeltmelere rağmen 'yalan bilgi içeren' paylaşımını silmedi. Bu da paylaşım amacının doğru bilgiyi aktarma olmadığı gerçeğini ortaya çıkarıyor.ÇOLAK'A GÖRE YABANCI DİLDE BROŞÜR BASILIRSA 'VATAN ELDEN GİDER'Gelen tepkiler üzerine peş peşe açıklamalar yapan Çolak, akıl sınırlarını zorlayan iddialar sıralamaya başladı.'Tamamı yabancı dilde hazırlanmış tabelalar kaldırılacak, belediyeler görevini yapsın' çağrısı yapan Çolak, yabancı dildeki broşür ve tabelaları 'vatanın bekasına' bağladı.Hızını alamayan Çolak, takipçilerinden gördükleri yabancı dildeki tabelaların fotoğrafını çekip, belediyeye şikayet etmesini istedi. Çolak, paylaşımının sonuna şu notu düştü:'Türkçe giderse; dil gider, kültür gider vatan gider'PAYLAŞIMI YAPARKEN 'TÜRK' SIFATINI KULLANMIŞ!Daha sonra yeni bir paylaşım daha yapan Çolak, söz konusu broşürü 'Türk' sıfatını kullanarak paylaştığını iddia etti. Pazarlama amacıyla hazırlanan Farsça bir broşürün, Türklüğe nasıl bir zarar verdiği konusu ise akıllarda soru işaret bırakıyor.Mülteci platformu Refugee Movement'in paylaşımına yanıt veren Çolak'ın savunması şöyle:'Yanılıyorsunuz gazeteci değil 'Türk' sıfatımı kullanarak yaptım. Yapmaya da devam edeceğim. Sizin gibi odaklara da; ben ve arkadaşlarım müsaade etmeyeceğiz, bilesiniz.'