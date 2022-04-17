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CHP'li İBB giriş ücretine zam yaptı! Vatandaşlardan Belgrad Ormanı'na araçla giriş ücretlerine tepki: 'Mantığı yok'

İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Belgrad Ormanı'na binek araçla giriş ücretinin 30 lira olduğunu gören vatandaşlar alınan hizmet karşılığında ödenen bedelin yüksekliğinden şikayet etti. Spor yapmak için ormana gelen Özgür Yıldırım "Buraya her zümreden insan geliyor. Bu zammın açıklaması, mantığı yok" dedi.

CHP'li İBB giriş ücretine zam yaptı! Vatandaşlardan Belgrad Ormanı'na araçla giriş ücretlerine tepki: 'Mantığı yok'
Ekleme: 17.04.2022 - 16:01 Güncelleme: 17.04.2022 - 16:08 / Editör: Ozge Selin
CHP'li İBB giriş ücretine zam yaptı! Vatandaşlardan Belgrad Ormanı'na araçla giriş ücretlerine tepki: 'Mantığı yok'
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait Belgrad Ormanı'na binek araçla giriş ücretlerinin yükseltilmesi vatandaşların tepkisine neden oldu.

Hafta sonunu fırsat bilen ve yağmura rağmen araçlarıyla ormana gelen vatandaşlar giriş ücretlerinin arttırıldığını gördü. Araçlarını park ettikten sonra yürüyüş yapan vatandaşlar, alınan hizmet karşılığında ödenen ücretin yüksek olduğunu dile getirdi.

'MANTIĞI YOK'
Spor yapmak için Belgrad Ormanı'na gelen Özgür Yıldırım, giriş ücretlerinin 30 lira olmasının mantığının bulunmadığını söyledi.

CHP'li İBB giriş ücretine zam yaptı! Vatandaşlardan Belgrad Ormanı'na araçla giriş ücretlerine tepki: 'Mantığı yok'

Yıldırım, giriş ücretinin karşılığını alamadığını belirterek, 'Buraya her sınıftan insan geliyor. Belli zümreye hitap eden bir yer değil, o yüzden giriş ücret konusunda bir şey yapılmalı.' dedi.

Belgrad Ormanı'na giriş ücretlerinin arttığını spor yapmaya geldiğinde öğrendiğini belirten Yıldırım, 'Geçen ay sanırım 20 liraydı, 36 oldu, şu an 30 lira. Düzenleme yapılması lazım. Ücretlerin makul rakama indirilmesini istiyorum. Buraya her zümreden insan geliyor. Bu zammın açıklaması, mantığı yok.' diye konuştu.

'ÖNCEKİ FİYATLAR MAKÜLDÜ'
Haftada bir arkadaşlarıyla antrenman için ormana gelen Yusuf Ünver, giriş ücretinin şu an 30 lira olduğunu dile getirdi.

Ünver, geçmişte giriş için 17 lira verdikleri zamanlar olduğunu, bu nedenle fiyatların artmasını çok gereksiz bulduğunu anlattı.

CHP'li İBB giriş ücretine zam yaptı! Vatandaşlardan Belgrad Ormanı'na araçla giriş ücretlerine tepki: 'Mantığı yok'

Hizmetin bedelinin bu kadar yüksek olmaması gerektiğine dikkati çeken Ünver, '15-17 liralar ideal ama 30 lira pahalı. İki hafta önce artışı öğrendik. Önceki fiyatlar makuldü. Herkesin bütçesine uygun, ortalama 20-25 liralar olursa iyi olur.' şeklinde konuştu.

Bu ocakta 17 liraya yükseltilen otomobiller için giriş ücreti, önce yaklaşık yüzde 112 zam yapılarak 36 liraya çıkarıldı. İBB, daha sonra gelen tepkiler üzerine giriş ücretini 30 liraya düşürme kararı aldı.
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CHP'li İBB giriş ücretine zam yaptı! Vatandaşlardan Belgrad Ormanı'na araçla giriş ücretlerine tepki: 'Mantığı yok'
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