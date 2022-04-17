Başkan Erdoğan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 29. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı...

Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, ölümünün 29'uncu dualarla anıldı... Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Ülkemizin gelişmesinde, kalkınmasında, geleceğini şekillendiren atılımlarında öncü rol oynayan, çalışkanlığıyla duruşuyla şahsiyetiyle milletimizin gönlünde sarsılmaz bir yere sahip olan 8'inci Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal'ı vefatının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum.