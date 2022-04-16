Tunus'ta 750 ton dizel yakıt taşıyan gemi battı! Sızıntı olursa çevre felaketi yaşanabilir!

Mısır'dan Malta'ya giden gemi olumsuz hava koşulları nedeniyle Tunus'ta battı. Gemide Türk mürettebatın da bulunduğu ancak sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Öte yandan gemide 750 ton dizel yakıt bulunduğu, olası bir çevre felaketine karşı önlem alındığı duyuruldu.

Tunus'ta 750 ton dizel yakıt taşıyan bir gemi battı. Geminin Mısır'dan yola çıktığı, Malta'ya doğru ilerlediği bildirildi. Cuma günü olumsuz hava koşulları yaşanırken Tunus sularına giren geminin battığı, içinde 7 Türk ve Azerbaycan mürettebatının bulunduğu bildirildi. Mürettebatın durumu iyi ancak gemiden yakıt sızıntısı yaşanmasından endişe ediliyor.







750 TON DİZEL YAKIT TAŞIYAN GEMİ BATTI



Tunus'tan korkutan bir haber geldi. Mısır'dan Malta'ya giden bir gemi battı. Gemide 750 ton dizel akaryakıt bulunuyordu.







ÇEVRE FELAKETİNDEN ENDİŞE EDİLİYOR



Tunus Çevre Bakanlığı yetkilileri geminin incelemeye alındığını bildirdi. Şu ana kadar herhangi bir akaryakıt sızıntısı olmadığı belirtildi. Olası bir çevre felaketinin yaşanmaması için süreç yakından takip ediliyor, alınacak önlemler belirlenmeye çalışılıyor.



MÜRETTEBATIN DURUMU İYİ



Geminin mürettebatının sağ ve sağlıklı olduğu bildirildi. Gemide 7 Türk ve Azerbaycan vatandaşı da bulunuyordu.