  • USD: 14,62 - 14,64
  • EURO: 15,81 - 15,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Tunus'ta 750 ton dizel yakıt taşıyan gemi battı! Sızıntı olursa çevre felaketi yaşanabilir!

Mısır'dan Malta'ya giden gemi olumsuz hava koşulları nedeniyle Tunus'ta battı. Gemide Türk mürettebatın da bulunduğu ancak sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Öte yandan gemide 750 ton dizel yakıt bulunduğu, olası bir çevre felaketine karşı önlem alındığı duyuruldu.

Ekleme: 16.04.2022 - 16:19 Güncelleme: 16.04.2022 - 16:20 / Editör: Ozge Selin
Tunus'ta 750 ton dizel yakıt taşıyan bir gemi battı. Geminin Mısır'dan yola çıktığı, Malta'ya doğru ilerlediği bildirildi. Cuma günü olumsuz hava koşulları yaşanırken Tunus sularına giren geminin battığı, içinde 7 Türk ve Azerbaycan mürettebatının bulunduğu bildirildi. Mürettebatın durumu iyi ancak gemiden yakıt sızıntısı yaşanmasından endişe ediliyor.



750 TON DİZEL YAKIT TAŞIYAN GEMİ BATTI

Tunus'tan korkutan bir haber geldi. Mısır'dan Malta'ya giden bir gemi battı. Gemide 750 ton dizel akaryakıt bulunuyordu.



ÇEVRE FELAKETİNDEN ENDİŞE EDİLİYOR

Tunus Çevre Bakanlığı yetkilileri geminin incelemeye alındığını bildirdi. Şu ana kadar herhangi bir akaryakıt sızıntısı olmadığı belirtildi. Olası bir çevre felaketinin yaşanmaması için süreç yakından takip ediliyor, alınacak önlemler belirlenmeye çalışılıyor.

MÜRETTEBATIN DURUMU İYİ

Geminin mürettebatının sağ ve sağlıklı olduğu bildirildi. Gemide 7 Türk ve Azerbaycan vatandaşı da bulunuyordu.
Ümit Özdağ bu sefer İmamoğlu'nu hedef aldı: Tehlikeli bir siyasetçi
Bir rüya daha gerçek oldu! Phaselis Tüneli hizmete girdi
Rusya: Yüksek hassasiyetli silahla Kiev’de tank tamir fabrikasını vurduk
Bakım ihalesini CHP'li Özgür Karabat'a veren İETT'nin otobüs mezarlığı görüntülendi! Sosyal medyayı ayağa kaldıran video
Başak Cengiz'in ailesi Erdoğan çiftiyle buluştukları iftarı anlattı: Göz göze ağlaştık
Tasarruf bahanesiyle projelerin yarıda bırakıldığı CHP'li belediyeye dudak uçuklatan fatura
Rusya'dan flaş karar!
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu: NEFER TSK'nın gücüne güç katacak
'Dezenformasyon Yasası' geliyor: Yakında kamuoyuna sunulacak
Almanya'da bir camiye ırkçı saldırı gerçekleştirildi
Rezidans dehşetine jet iddianame! İstenen cezalar belli oldu
Rusya’dan flaş iddia! 'Katliam gerçekleşecek'
CHP’li Aydın Belediyesi’nde zimmet skandalı
6 muhalefet partisinin oluşturduğu blokta kafalar karışık
Muhalifler birbirine düştü! Tele1’den halk tv ye yaylım ateşi ...
Başkan Murat Köse'den ABB ile ilgili çarpıcı iddialar! İşte Mansur Yavaş'ın kabilesi...
Akıllara zarar sözler! Temel Karamollaoğlu Suriye'deki iç savaştan Türkiye'yi sorumlu tuttu
TCDD'den Tunç Soyer'e cevap: Gerçeği yansıtmamaktadır
Fırtına'da puan kayıpları sürüyor! Trabzonspor evinde Fatih Karagümrük'e takıldı
İstanbul Boğazı'nda mayın tehlikesi! Milli Savunma Bakanı Akar'dan rahatlatan açıklama
Kraliyet Ailesi’nde yeni skandal! Sapık milyarder Epstein- Prens Andrew ilişkisinde bomba iddia

Kraliyet Ailesi’nde yeni skandal! Sapık milyarder Epstein- Prens Andrew ilişkisinde bomba iddia

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji kritik verileri açıkladı: Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji kritik verileri açıkladı: Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Bakan Varank’tan heyecanlandıran açıklama: Uzay yolcusu aranıyor

Bakan Varank’tan heyecanlandıran açıklama: Uzay yolcusu aranıyor

İstanbul'da akılalmaz anlar! Direksiyon başındaki taksiciye yolcu tekme attı

İstanbul'da akılalmaz anlar! Direksiyon başındaki taksiciye yolcu tekme attı

WhatsApp daha fazla bekletmedi: Çarpıcı özellikler resmen duyuruldu!

WhatsApp daha fazla bekletmedi: Çarpıcı özellikler resmen duyuruldu!

Özel bankaya büyük şok! Dolar basıp ATM'ye yapmışlar

Özel bankaya büyük şok! Dolar basıp ATM'ye yapmışlar