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Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji kritik verileri açıkladı: Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Nisan ayının gelmesiyle birlikte Türkiye genelinde sıcaklıklar artmaya başladı. Ancak bölgelere göre yer yer bahar yağmurları da görülmeye devam ediyor. Özellikle hafta sonunun gelmesiyle birlikte ise vatandaşlar, hafta sonu hava durumu nasıl olacak? sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de hava durumu ile ilgili kritik verileri açıkladı. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul'da hafta sonu yağmur yağacak mı? İşte kritik hava durumu raporu...

Ekleme: 16.04.2022 - 11:24 Güncelleme: 16.04.2022 - 11:32 / Editör: Ozge Selin
Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji kritik verileri açıkladı: Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?
Türkiye genelinde hafta sonunda sıcaklıklar artarak mevsim normalleri civarına, batı kesimlerde ise mevsim normalleri üzerine çıkacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklığının hafta sonunda ülke genelinde artarak mevsim normalleri civarına, batı kesimlerde ise mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Güneşin yüzünü göstereceği cumartesi günü ülke genelinde yağış beklenmiyor.

Doğu Anadolu`nun kuzeyi ile İç Anadolu`nun kuzeydoğu kesimlerinde sabah saatlerinde pus hadisesi görülecek.

Pazar günü, Marmara, Ege, Orta ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu`nun batısında bahar yağmurları etkili olacak. Kalan kesimlerde parçalı bulutlu hava hakim olacak.

Pazar gününü sağanakla geçirecek Başkentte, termometreler 22 dereceye çıkacak.

İstanbul`da bugün güneşli ve parçalı bulutlu hava hakim olacak. Pazar günü ise kentte bahar yağmurları görülecek. Sıcaklıkların 16-17 derece civarı olması bekleniyor.

İzmir`de ise hava yarın parçalı bulutlu 25 derece, pazar günü ise yağmurlu 23 derece olacak.
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