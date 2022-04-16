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Almanya'da bir camiye ırkçı saldırı gerçekleştirildi

Almanya'nın Dortmund kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Sultan Ahmet Camisi'ne domuz fotoğraflı tehdit mektubu gönderildi.

Almanya'da bir camiye ırkçı saldırı gerçekleştirildi
Ekleme: 16.04.2022 - 11:34 Güncelleme: 16.04.2022 - 11:35 / Editör: Ozge Selin
Almanya'da bir camiye ırkçı saldırı gerçekleştirildi
Almanya’nın Dortmund kentindeki Dorstfeld semtinde bulunan Sultan Ahmet Camisi'ne tehdit mektubu gönderildi. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı olan camiye gönderilen tehdit mektubunun içerisinde domuz fotoğrafı ve gamalı haç sembolü olduğu bildirildi.


Cami yetkilileri yaptıkları açıklamada daha önce de bu tür saldırılara maruz kaldıklarını ve Ocak ile Şubat aylarında cami duvarlarına siyah boyayla gamalı haç çizildiğini ifade etti.

"Caminizi yıkacağız, ülkemizden defolun"

Yetkililer gönderilen tehdit mektubunda, "Ülkemizden def olun. Almanya size gününüzü gösterecek. Caminizi yıkacağız" gibi ifadelerin bulunduğunu belirtti.

Mektupta ayrıca, Almanya'da 2000-2007 yılları arasında 8’i Türk 10 kişiyi öldürmekle suçlanan Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün sembolü olan "NSU 2" imzası yer aldı.

Mektubun cami yetkilileri tarafından güvenlik birimlerine teslim edilmesinin ardından, Dortmund polisi soruşturma başlattı. Cami cemaati, suçluların bir an önce yakalanması talep ederken, yetkililer Dortmund kentinde son 10 ayda 6 camiye Saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.
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