İmamoğlu öğrenci indirimini veto edeceğini açıklamıştı! Tevfik Göksu meclisin B planını açıkladı...

İBB meclisinde yüzde 40'lık toplu taşıma zammından öğrencilerin muaf tutulmasını öneren teklife CHP ve İYİ Parti Meclis üyeleri sert tepki gösterdi. Yapılan oylamada hayır oyu verdi. Ancak teklif AK Parti ve MHP gruplarının evet oyuyla oyçokluğuyla kabul edildi. Ancak İBB başkanı Ekrem İmamoğlu kararı veto edeceğini dile getirdi. Peki karar veto edilirse ne olur? İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu katıldığı bir televizyon programında yanıtladı.İMAMOĞLU 'İADE EDECEĞİM' DEMİŞTİAK Parti ve MHP gruplarının evet oylarıyla oyçokluğu ile kabul edilen teklif sonrasında İBB 2021 yılı Faaliyet Raporunu sunmak amacıyla kürsüye çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, öğrenci zammının geri çekilmesi kararını veto ederek meclise iade edeceğini açıkladı.İMAMOĞLU VETO EDERSE NE OLUR?İstanbul'daki 2 milyon 200 bin İstanbulKart kullanan öğrencinin merak ettiği soruyu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, bir televizyon programında yanıtladı. Göksu, 'Biliyorsunuz toplu taşımadaki fiyat artış ve düzenlemelerini UKOME yapıyor. UKOME'deki toplantılarda daha önce Büyükşehir Belediyesi farklı oranlarda zam talep etmişti. UKOME'de bu kararlar reddedildi. En son yüzde 40'ta mutabık kalındı. Toplu taşımaya yüzde 40 zam getirildi. Toplu taşımaya yüzde 40 zam gelince bunun özellikle öğrenciler için büyük bir yük getireceğini düşündük. İBB Başkanı ve CHP'nin daha önce öğrenciler ile ilgili taahhütlerini bildğimiz için böyle bir teklif getirirsek onlar da buna 'evet' der diye düşündük. 'Eğer İBB, çocuklara öğrencilere ve gençlere hizmet etmek istiyorsa', çünkü bu sübvanse rakamı çok büyük bir rakam değil. 'İETT de kurumsal orarak zarar etmesin, bunu biz sübvanse edelim' dedik. Bu yüzde 40 zammı İBB sübvanse etsin. Bu kararı meclise getirdik. Bu para senin bütçen içerisinde binde bire bile tekabül etmiyor ancak öğrencinin cebinden yılda 500 lira çıkmamış olacak. Bu öğrencilerimiz için çok doğru bir fırsat olacak. ' ifadelerini kullandı.'TAM SAMİMİYET TESTİ BU''Nasıl devletimiz Doğalgazı elektriği sübvanse ediyorsa biz de bir fedakarlık yapalım.' dedik ve kararı meclisten geçirdik.' diyen Göksu 'İmamoğlu ise veto edeceğini ifade etti. Şimdi göreceğiz 'Tam samimiyet testi bu' sırtınızda küfe yokken onu indir bunu indir diyebiliyorsunuz. Şimdi samimiyetlerini gösterme zamanı...' dile getirdi.İMAMOĞLU VETO EDERSE NE OLUR?Göksu açıklamalarında, 'İmamoğlu kararı kabul etmez, veto ederse önümüzdeki ay tekrar geçireceğiz. Tekrar geçtiğinde uygulamak zorunda. İBB şu anda bir testten geçiyor. 460 milyon İBB için büyük bir rakam değil. İBB şöyle düşünüyor. bir küresel dalgalanma var bu dalgalanmadan fırsatçılık yapmak istiyor. Ben bu zamları yaparsam nasıl osa hükümetten bilirler diyor. akaryakıt maliyetin yüzde 18'ine tekabül ediyor.Biz zaten bunu hesaplayarak teklif feriyoruz. İBB fırsatçılık yapıyor. İBB aşkanının öğrencilerimize bunu çok görmemesini istiyouz. ' ifadelerini kullandı.