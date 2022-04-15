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Gıda tedarik krizi alarm veriyor! Fransa'da ayçiçek yağı satışına kısıtlama

Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa'da yaşanan gıda tedarik krizi Fransa'yı da vurdu. Marketlerde ayçiçek yağı raflarının boş kalmasının ardından alımına sınırlama getirildi. Fiyatlardaki artışın ise hazır gıda sektörü ve restoranları zor duruma sokacağı belirtiliyor...

Ekleme: 15.04.2022 - 19:33 Güncelleme: 15.04.2022 - 19:41 / Editör: Ozge Selin
Gıda tedarik krizi alarm veriyor! Fransa'da ayçiçek yağı satışına kısıtlama
Fransa'da, Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle marketlerde ayçiçek yağı raflarının boş kalmasının ardından yağ satışına sınırlama kondu.
Ukrayna-Rusya savaşının ardından ortaya çıkan ayçiçek yağı sıkıntısı Fransa'ya ulaştı. Ülkedeki birçok zincir markette ayçiçek yağı reyonları boş kalırken, bazı marketlerde ayçiçek yağı alımına sınırlama getirildi. Bir market boş ayçiçek yağı reyonuna astığı yazılarda, "Mevcut şartlar nedeniyle bazı ürünlerde tedarik sorunları yaşıyoruz. Bu nedenle, bazı yemeklik yağ markaları stokta kalmamıştır" ve "Yağ alımı müşteri başına maksimum 3 ürün" ifadelerini kullanarak müşterilerine açıklama yaptı. Bir diğer zincir marketi ise yağ alımını aile başına 3 şişeyle sınırlandırdı. Yapılan açıklamada "Küresel kıtlık nedeniyle, yağ şişesi sayısını hane başına 3 şişe ile sınırlamaya karar verdik" ifadeleri kullanıldı.

FİYATLAR İKİ KATINA ÇIKTI

Ayçiçek yağının fiyatında görülen artışın restoranları ve hazır gıda sektörünü de zor duruma sokacağı bekleniyor. Fransız cipsleri üreten So Chips'in kurucu ortağı Julie Gérard, "Savaştan önce, Ocak 2022'de bin litre ayçiçek yağını bin 800 euro'ya satın alıyorduk. Bugün fiyat 3 bin 600 euro'ya yükseldi" dedi. Bazı üreticiler ise fiyatları artırmaktan kaçınmak için ayçiçek yağını kolza tohumu, hindistancevizi yağı gibi diğer bitkisel yağlarla değiştirdiği bildirildi.

Gıda tedarik krizi alarm veriyor! Fransa'da ayçiçek yağı satışına kısıtlama

İşlenmiş Gıda Ürünleri Şirketleri Derneği (ADEPALE) Başkanı Jérôme Foucault, "Bazı üreticiler ayçiçek yağı tedarikinde kesinti yaşamaya çok yakın. Önümüzdeki haftadan itibaren bazıları ayçiçek yağı yerine kolza yağı, soya fasulyesi yağı ve hatta palmiye yağı kullanmaya zorlanacak" dedi.

Fransa'da üretilen ayçiçek yağı ulusal ihtiyaçları karşılamaya yetmiyor. Yılda 500 bin ton ayçiçek yağı üretilen ülkede 800 bin ton bitkisel yağ tüketiliyor. Gıda şirketi Avril'e göre Fransa tüm ayçiçek yağı ithalatını Ukrayna'dan yapıyor.

Gıda tedarik krizi alarm veriyor! Fransa'da ayçiçek yağı satışına kısıtlama
Gıda tedarik krizi alarm veriyor! Fransa'da ayçiçek yağı satışına kısıtlama
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