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Külliye'de esnafla iftar! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde esbaflarla düzenlenen iftar programında konuşuyor.

Külliye'de esnafla iftar! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ekleme: 14.04.2022 - 20:51 Güncelleme: 14.04.2022 - 21:02 / Editör: Ozge Selin
Külliye'de esnafla iftar! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde esnaflarla düzenlenen iftar programında konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Milletimizle birlikte, tüm insanlığın sıkıntılarından kurtulduğu, dostluk ve kardeşlik ikliminin dört bir yanımızı kuşattığı günlere inşallah kısa sürede ulaşırız.

Asırlar boyunca Anadolu'da devletler kurulmuştur ancak binlerce yıllık birikimiyle esnaf ve sanatkarımız bu toprakların harcı olmaya devam etmiştir. Esnafımız her zaman haktan yona olmuş, bulunduğu sokağın vicdanını temsil etmiştir.

Koronavirüsten olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlarımızın yaınnda olduk. Toplamda 4.6 milyar lira destek verdik. Taksiti ötelenen kredi tutarı 13,5 milyar liradır.

Salgının etkilerinin tam geçmeye başladığı bir dönemde Karadeniz'in kuzeyindeki krizin ağır sonuçlarıyla karşı karşıya kaldık. Bu tüm dünya ile bizi de etkiledi. Fahiş fiyatların sebebi salgın ve Rusya-Ukrayna savaşı. İnsanların refah seviyesini temin etmeye çalışıyoruz.

CEZALARI ARTIRACAĞIZ

Fiyatları fahiş şekilde yükseltenlere cezaları artırıyoruz

İhracata dönük yatırımlara yıllık yüzde 9'a varan faiz oranı ile TL cinsinden uzun vadeli finansman imkanı getiriyoruz. İhracata yönelik toplam 150 milayr TL'lik kaynak ayırdık.



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