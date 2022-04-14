14 Nisan Perşembe Yayın Akışı Nasıl? Bugün Televizyonda Neler Var?



14 Nisan Yayın Akışı Nasıl?



14 Nisan Perşembe yayın akışı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Akşam evde dizi keyfi yapmak isteyenler konu hakkında araştırmalara başladıı vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.14 Nisan yayın akışı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Akşam evde dizi keyfi yapmak isteyenler konu hakkında araştırmalara başladı. İşte 14 Nisan yayın akışı;08:00 Kahvaltı Haberleri10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert13:00 ATV Gün Ortası14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane16:00 Esra Erol’da19:00 ATV Ana Haber19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar20:10 Bir Zamanlar Çukurova00:25 Tolkien02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur07:00 Sihirli Annem09:00 Neler Oluyor Hayatta?11:00 Yaprak Dökümü13:00 Gelinim Mutfakta16:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı16:45 Arka Sokaklar18:45 Kanal D Ana Haber20:00 Camdaki Kız00:15 Yerli Dizi01:50 Çok Güzel Hareketler 202:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti07:00 Mesut Yar ile Bugün09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde16:00 Söz18:30 Star Haber20:00 Yedinci Hayat22:30 Arkadaşım Hoşgeldin08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat10:45 Ekonomi Arası11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün12:15 Memet Özer ile Mutfakta Ramazan13:00 En Hamarat Benim16:00 Fulya ile Umudun Olsun18.00 Mahkum19:00 FOX Ana Haber20:30 Mahkum23:45 Aşk Mantık İntikam02:00 Son Yaz03:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı05:55 Elimi Bırakma08:25 Mesnevi'den Hikayeler08:50 Ramazan Klipleri08:55 Kuşlarla Yolculuk09:45 Bir İyilik Hikayesi10:00 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)12:45 Türkiye'nin Mutfağı15:15 Bir İyilik Hikayesi15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli (Altyazılı)17:00 Ana Haber (Canlı)17:25 İddiaların Aksine17:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması19:00 Ramazan Sevinci (Canlı)20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)00:15 Kara Tahta (Altyazılı)02:50 Bir İyilik Hikayesi03:00 Sahur Bereketi (Canlı)05:00 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif06:00 Gelin Evi08:00 Bu Sabah10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk12:00 Gelin Evi15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Asla Vazgeçme18:10 Senin Hayatın18:45 SHOW Ana Haber20:00 Güldür Güldür ShowTV8 yayın akışı08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa11:15 Annenin Sırrıdır Çocuk14:45 Canım Annem16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz20:00 Survivor All Star00:15 Survivor Ekstra02:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan