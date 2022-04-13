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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, kimlik bilgilerinin sızdırıldığı iddialarını yalanladı

Sosyal medyada gündem olan kimlik ve adres bilgilerinin sızdırıldığı haberlerine, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden cevap geldi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, kimlik bilgilerinin sızdırıldığı iddialarını yalanladı
Ekleme: 13.04.2022 - 09:13 Güncelleme: 13.04.2022 - 09:13 / Editör: Ozge Selin
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, kimlik bilgilerinin sızdırıldığı iddialarını yalanladı
Bazı sosyal medya hesaplarında ve medya organlarında ortaya atılan kimlik bilgilerinin hacklendiği haberlerinin ardından yetkili kuruluş Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden (NVİGM) açıklama yapıldı.

"Güvenlik sistemlerinde sorun yok" açıklaması

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden, "Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminden (MERNİS) kimlik ve adres verilerinin sızdırıldığına" dair iddialara ilişkin, yapılan testler sonucunda NVİGM'nin güvenlik sistemlerinin çok iyi olduğunun raporlandığı, ayrıca verilerin sızdırılmasına yönelik herhangi bir zafiyetin olmadığının tespit edildiği bildirildi.

NVİGM'den yapılan açıklamada, dün bazı sosyal medya hesapları üzerinde yapılan paylaşımlarda "e-Devlet verilerinin sızmış olduğu, sızan veriler arasında kimlik fotoğraflarının ve güncel adreslerin de var olduğu" ifadeleri nedeniyle açıklama yapılmasının gerektiği belirtildi.

AA'nın haberine göre, Emniyet Teşkilatı siber ve istihbarat birimlerince 3 ay önce yapılan operasyonların değerlendirilmesinde, bu tür paylaşımların bir oltalama ve dolandırıcılık yöntemi olduğu, aynı konuların yeniden gündeme getirilerek devlet büyüklerine ait fotoğraf ve kişisel bilgilerin görüntü düzenleyici ik kartına yerleştirilip paylaşılmak suretiyle bir sızınprogramlar vasıtasıyla çipli kimltı olduğu görüntüsünün verilmeye çalışıldığının görüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Verilerin sızdırıldığına yönelik herhangi bir zafiyet tespit edilmedi"

"MERNİS intranet (kapalı devre) çalışan, internet ortamına kapalı bir sistemdir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan MERNİS'in de içinde bulunduğu tüm sistemler için her yıl sürekli ve düzenli olarak bağımsız farklı firmalara sızma testi yaptırılmaktadır. Yapılan testler sonucunda NVİGM'nin güvenlik sistemlerinin çok iyi olduğu raporlanmış, ayrıca verilerin sızdırılmasına yönelik herhangi bir zafiyetin olmadığı tespit edilmiştir.

Ayrıca NVİGM veri tabanlarında fotoğraflı çipli kimlik kartı görselleri de yer almamaktadır. Devletin kurumlarına karşı güveni zedelemeye yönelik ve vatandaşlarımızı paniğe sevk eden bu tür asılsız haberleri yayan kişi/kişiler hakkında Bakanlığımız Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır."

"İddialar gerçeği yansıtmamaktadır"

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı'da, ‘e-Devlet Kapısı Veri Sızıntısı İddiaları’ hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Yapılan detaylı kontrollerde e-Devlet Kapısı altyapısında herhangi bir veri sızıntısına rastlanmadığı belirtilen açıklamada, “12.04.2022 tarihinde ortaya atılan e-Devlet Kapısı veri sızıntısı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Yapılan detaylı kontrollerde e-Devlet Kapısıalt yapısında herhangi bir veri sızıntısında rastlanmamıştır. e-Devlet kapısı vatandaşlarımıza yönelik nüfus, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı görseli, biyometri, aile, eğitim, çalışma veya sağlık verisi gibi verileri tutmamaktadır; bu verileri tutan sistemleri erişim sağlayan bir kapı niteliğindedir.” denildi.

"Tedbirleri alıyoruz"

Servis edilen sahte Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı görsellerinin, kamuoyunca bilinen bilgiler kullanarak sahte kimlik kartı oluşturma uygulamaları vasıtasıyla üretildiği anlaşıldığı ifade edilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Siber güvenliğin ana öznesi bireye yönelik alınabilecek tedbirler, ulusal siber güvenliğimizin temelini oluşturmaktadır. Dijital mecraları kullanırken veri mahremiyeti ile parola ve cihaz güvenliği konularında bireyler tarafından alınacak önlemler en etkin koruma yöntemidir. Dijital altyapımızın güvenliği ve bireylere yönelik siber güvenlik farkındalığı çalışmalarını tüm kurumlarımız işbirliği içinde faaliyet yürütmektedir.”
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